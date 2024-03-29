СМИ: Польские ассоциации подтверждают странное поведение польского чиновника на переговорах

Представители польских ассоциаций, присутствующие на переговорах правительственных делегаций Украины и Польши по торговле и транзиту, подтверждают свидетельства о странном поведении заместителя министра сельского хозяйства Михала Колодзейчака.

Как пишет "Европейская правда", комментарии польских участников встречи на условиях анонимности приводит Onet.

Один из участников сказал, что стороны уже были очень близки к компромиссу, когда "вдруг произошел взрыв со стороны Михала".

По его словам, в течение часов встречи Колодзейчак "постоянно выходил и заходил" в переговорную комнату, что-то читал в смартфоне и "занимался чем угодно, кроме разговора".

"Когда мы уже двигались к финалу переговоров и министр Секерский (польский министр сельского хозяйства – Ред.) ненадолго вышел из комнаты, Михал вдруг набросился на представителей украинской делегации, которые – должен отметить – были очень хорошо готовы к этой встрече. Они во время презентации показали, сколько зерна законтрактовано и объясняли, что не могут нарушить контракты, заключенные год назад.

Они хотели, чтобы Польша разрешила транзит этих несколько сотен тонн... Эти слова, скорее просьба от украинцев о разрешении на транзит через Польшу стали моментом, когда заместитель министра начал атаку", – цитирует издание этого участника встречи.

"Мы знаем, как Михал может вести себя, но для кого-то, кто встретился с ним впервые, это могло быть шоком... Это выглядело плохо, потому что после "выступления" Колодзейчака нить взаимопонимания была потеряна. Конечно, свои аргументы нужно приводить решительно, но не нужно прибегать к агрессии. Не знаю, закончилась бы встреча договоренностью, но действия заместителя министра точно не приблизили нас к ней", – прокомментировал другой участник встречи.

Он добавил, что польские ассоциации после переговоров говорили с Колодзейчаком об этом эпизоде и "надеются, что что-то изменится".

Напомним, сначала свидетельства о странном поведении заместителя министра сельского хозяйства Польши на переговорах в среду появились от украинских ассоциаций, которые присутствовали на встрече ("ЕвроПравда" приводила их в статье "Варшава идет на обострение").

Колодзейчак после огласки назвал слова о его неадекватном поведении попыткой дискредитировать его и исключить из переговорного процесса.