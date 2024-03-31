В Болгарии устроили церемонию по случаю частичного присоединения к Шенгену

В Болгарии прошла специальная церемония по случаю вступления страны в Шенгенскую зону.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Nova.bg.

31 марта Болгария и Румыния стали новыми членами Шенгенской зоны. Шенгенские правила будут применяться в обеих странах-членах, включая выдачу шенгенских виз, а контроль на внутренних воздушных и морских границах будет отменен.

Болгарский премьер-министр Николай Денков назвал присоединение Болгарии к Шенгену самым большим успехом после вступления в ЕС.

"Потому что нам удалось объединиться и вернуть доверие ЕС. Шенген – это уверенность в том, что Болгария уверенно стала на европейский путь", – сказал Денков, который уходит с должности главы правительства.

По его словам, "есть конкретные планы", чтобы Болгария присоединилась к сухопутному Шенгену с 1 января 2025 года.

"Мы все являемся свидетелями уникального и исторического момента. Этот день уникален тем, что он говорит нам о том, что Болгария сегодня не просто наблюдатель, а своим опытом будет формировать Шенгенскую зону", – сказала министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку накануне заверил, что правительство имеет план для того, чтобы страна полноценно присоединилась к Шенгенской зоне до конца 2024 года.