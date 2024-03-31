В Болгарії влаштували церемонію з нагоди часткового приєднання до Шенгену

В Болгарії пройшла спеціальна церемонія з нагоди вступу країни до Шенгенської зони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Nova.bg.

31 березня Болгарія та Румунія стали новими членами Шенгенської зони. Шенгенські правила застосовуватимуться в обох країнах-членах, включаючи видачу шенгенських віз, а контроль на внутрішніх повітряних та морських кордонах буде скасовано.

Болгарський прем’єр-міністр Ніколай Денков назвав приєднання Болгарії до Шенгену найбільшим успіхом після вступу до ЄС.

"Тому що нам вдалося об'єднатися і повернути довіру ЄС. Шенген – це впевненість у тому, що Болгарія впевнено стала на європейський шлях", – сказав Денков, який йде з посади очільника уряду.

За його словами, "є конкретні плани", щоб Болгарія приєдналась до сухопутного Шенгену з 1 січня 2025 року.

"Ми всі є свідками унікального та історичного моменту. Цей день унікальний тим, що він говорить нам про те, що Болгарія сьогодні не просто спостерігач, а своїм досвідом буде формувати Шенгенську зону", – сказала міністерка закордонних справ Болгарії Марія Габріель.

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку напередодні запевнив, що уряд має план для того, щоб країна повноцінно приєдналася до Шенгенської зони до кінця 2024 року.