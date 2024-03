ЕС отреагировал на гибель 12 человек из-за удара РФ по Одессе

Европейский Союз назвал военным преступлением удар российского беспилотника по многоэтажному дому в Одессе 2 марта, в результате которого погибли 12 человек, из них пятеро – дети.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter (X) представитель Европейской комиссии Петер Стано.

По словам Стано, преднамеренные атаки РФ против мирных жителей – это военное преступление и "еще один пример ответа Путина тем, кто считает, что мир с Россией возможен".

"ЕС продолжит поддерживать Украину, что бы ни было", – подчеркнул он.

Ukraine: heavy drone attacks on Odesa over the weekend killed 12people,incl 5 children. Intentional targeting of civilians = war crime & is yet another example of Putin’s response to those who think peace with 🇷🇺 is possible. 🇪🇺will continue supporting 🇺🇦 with whatever it takes. https://t.co/hQGrAIzmA3