Министр обороны Франции раскрыл детали запланированного сотрудничества с Украиной в сфере ОПК

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что между французскими и украинскими оборонными предприятиями готовят стратегические партнерства, чтобы сотрудничать в производстве некоторой техники и обслуживать уже переданную.

Как сообщает "Европейская правда", его цитирует BFMTV.

В эфире министр обороны Франции рассказал, что Париж и Киев готовят "стратегический альянс" в оборонном производстве.

"Французские предприятия будут создавать партнерства с украинскими предприятиями, чтобы на территории Украины производить отдельные детали, в будущем – возможно и снаряды", – рассказал Себастьен Лекорню.

Среди компаний с французской стороны, которые будут вовлечены в такое сотрудничество, он упомянул Delair, которая специализируется на беспилотниках.

За несколько дней до этого уже сообщали, что у нее закажут 2000 дронов, из которых около сотни – для Украины.

По словам министра, прежде всего речь идет о создании предприятий для ремонта и обслуживания техники, которую Франция передала ранее, а также размещение французских специалистов-инструкторов по определенному оборудованию. Такая работа должна начаться летом 2024 года.

Кроме Delair, сотрудничать с украинскими предприятиями будет Nexter-KNDS – производитель САУ Caesar и 155-мм снарядов. Пока что Caesar возят на ремонт и обслуживание в Польшу.

BFMTV со ссылкой на неофициальные комментарии от осведомленных лиц пишет, что рассматривают размещение этих объектов под землей, чтобы их нельзя было поразить ракетными атаками. Такое сотрудничество предполагает, что в Украину поедет некоторое количество французских военных и гражданских экспертов по тому или иному виду вооружения. Возможные места размещения таких предприятий будут оставлять в тайне.

Также Лекорню прокомментировал потенциальную отправку в Украину французских военных и пояснил, что обсуждение касается не сухопутного контингента, а инструкторов или специалистов по разминированию.