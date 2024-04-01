Какие риски несет первый в мире закон об искусственном интеллекте и почему он нужен ЕС

13 марта этого года Европейский парламент принял первый в мире акт, регулирующий разработку и использование искусственного интеллекта – Закон ЕС об искусственном интеллекте (AI Act). Этот акт еще должен быть одобрен Европейским советом и полностью вступит в силу через 24 месяца.

Для ЕС, который не является технологическим лидером в развитии искусственного интеллекта (ИИ), это весомая заявка на политическое и юридическое лидерство в этой сфере в глобальной гонке с США и Китаем. Но, эта заявка еще не гарантирует успех, пишут Дарья Бойко и Иван Городиский из Центра Днестровского в статье Обойти США и Китай: зачем ЕС создает первое в мире регулирование в сфере искусственного интеллекта. Далее – краткое ее изложение.

Закон ЕС об искусственном интеллекте дополнительно расширяет знаменитую "брюссельскую бюрократию". Ключевую роль в его внедрении будет играть новосозданный Офис ИИ (AI Office), который будет обеспечивать соблюдение новых правил, контролировать соблюдение Закона и расследовать нарушения его норм.

Закон предусматривает две особые категории ИИ: "запрещенные" и "высокого риска".

К "запрещенным" системам относятся технологии распознавания эмоций и манипулирования поведением, "социального скоринга", прогнозирования в правоохранительных целях (predictive policing), а также большинство систем биометрической идентификации.

Те технологии ИИ, которые могут нанести вред основным правам человека, отнесены к группе "высокого риска".

Новое законодательство получило большую политическую поддержку, но главное сопротивление его принятию идет именно со стороны крупного бизнеса.

Как и ожидалось, закон ЕС об ИИ получил критическую реакцию со стороны корпораций.

Компании, планирующие развертывать свои технологии ИИ на международном уровне, считают правила угрозой для продолжения их деятельности на рынке Евросоюза.

Еще в июне прошлого года более 150 крупных корпораций из разных сфер, в том числе Siemens, Airbus, Danone, подписали открытое письмо к ЕС с призывом пересмотреть планы по регулированию ИИ. Авторы письма утверждали, что утвержденные правила могут подорвать технологический потенциал ЕС и "ставят под угрозу конкурентоспособность и технологический суверенитет Европы".

Уже после принятия Закона одна из крупнейших технологических компаний, Meta, выступила против любых мер ЕС, которые могут сдерживать инновации. "Важно, чтобы мы не упустили из виду большой потенциал ИИ для содействия инновациям и обеспечения конкуренции, и открытость здесь является ключевой", – заявил руководитель отдела ЕС в Meta Марко Панчини.

Однако не только крупные компании являются противниками этого регулирования.

Правительства Франции и Германии тоже высказывали предостережения, утверждая, что его принудительные правила нанесут вред европейским стартапам и следует рассмотреть опции "саморегулирования".

"Европа СЕЙЧАС устанавливает глобальные стандарты в сфере ИИ", – заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон после принятия закона.

В этом смысле можно действительно признать лидерство ЕС в регулировании разработки и использования технологий ИИ. Уже через полторы недели Генеральная ассамблея ООН приняла собственную Резолюцию по ИИ, в которой поддержала усилия по разработке правил регулирования этих технологий. "Группа семи" тоже договорилась о совместной разработке правил регулирования ИИ.

Первенство ЕС в этом направлении уже неоспоримо. Однако юридическое лидерство еще не гарантирует технологических успехов.

Не менее важным будет дальнейшее регулирование отрасли со стороны других глобальных лидеров – Китая, США и Великобритании, которые ставят технологическое развитие и рост отрасли в приоритете своих стратегий в отношении ИИ.

И регулирование в этих юрисдикциях может привести к тому, что опасения бизнеса станут реальными: европейские компании будут переносить свою деятельность в более лояльные юрисдикции.

Подробнее – в материале Дарьи Бойко и Ивана Городиского Обойти США и Китай: зачем ЕС создает первое в мире регулирование в сфере искусственного интеллекта.