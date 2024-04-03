Украина подписала соглашение по безопасности с Финляндией: в ОП раскрыли содержание

Украина и Финляндия в среду, 3 апреля подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между странами.

Текст соглашения опубликовала пресс-служба президента Украины, сообщает "Европейская правда".

Соглашение подписали в Киеве президент Финляндии Александер Стубб и глава украинского государства Владимир Зеленский. В целом документ содержит 89 пунктов.

Согласно обнародованному тексту, Финляндия обязуется обеспечить долгосрочную поддержку потребностей Украины, в частности в сфере безопасности и обороны, а также усиление устойчивости Украины.

"Обязательства Финляндии по безопасности перед Украиной имеют целью дополнить взносы других участников декларации "Группы семи", включая ЕС и страны Северной Европы. Эти обязательства по безопасности в отношении Украины согласованы с союзниками и партнерами", – говорится в тексте документа.

Финляндия будет продолжать свою поддержку Украины в течение десятилетнего срока действия этого соглашения.

Украина со своей стороны решительно настроена на внедрение реформ государственного управления, включая реформы прозрачности, подотчетности и антикоррупционные реформы.

Военная поддержка Финляндии будет оставаться значительной и будет содержать оборонные средства, основанные на неотложных и критических потребностях Украины, такие как боеприпасы.

В соглашении подчеркнуто, что "будущее Украины и ее народа связано с евроатлантической семьей".

"Будущее членство Украины в НАТО сделает эффективный вклад в мир и безопасность в Европе. Участники вновь подтверждают, что Украина является неотъемлемой частью евроатлантической и глобальной безопасности", – говорится в тексте.

В соглашении подчеркнуто, что законное место Украины – в НАТО и Финляндия "предана поддержке усилий Украины по внедрению реформ на ее пути к будущему членству в НАТО" путем продвижения практического и политического сотрудничества в рамках Совета Украина – НАТО, адаптированной Годовой национальной программы Украины и комплексного пакета помощи НАТО.

Обе страны подтверждают свою приверженность конструктивной работе над постепенной интеграцией Украины в ЕС с целью ее будущего членства.

Для обеспечения определенных целей Украина и Финляндия будут ежегодно проводить диалог на высоком уровне по вопросам политики стратегической безопасности и обороны.

"В случае будущего вооруженного нападения России на Украину по запросу одного из участников (соглашения) участники проведут консультации в течение 24 часов в двустороннем формате или по другим каналам, которые они считают приемлемыми, для определения соответствующих следующих шагов", – говорится в соглашении.

На сегодня соглашения по безопасности Украина уже подписала с Британией, Германией, Францией, Данией, а также Италией, Канадой и Нидерландами.

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