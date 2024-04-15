Как война изменила правила общения Украины с международными партнерами

В пятницу в Киеве состоялся Форум дипломатии военного времени, где обсуждали успехи и проблемы международной работы Украины (и "ЕвроПравда" уже опубликовала об этом статью).

Но вернуться к этому событию стоит из-за программной речи министра Дмитрия Кулебы. В этом выступлении глава МИД впервые подробно очертил правила и принципы Украины на дипломатической арене во время полномасштабной войны.

Эта речь систематизирует и объясняет подходы Украины, поэтому очень советуем ее прочитать. Далее – краткое изложение речи министра, которую мы назвали Жестко, без правил и без "плана Б": семь принципов украинской дипломатии военного времени.

Начало военной дипломатии Украины положил президент буквально с первых часов полномасштабного вторжения. Его телефонные разговоры, заявления сначала казались внешним наблюдателям слишком резкими, они нарушали стереотипы – но в конце концов они дали свой результат.

Чем военная дипломатия отличается от дипломатии мирного времени, кроме того, что дипломаты начинают свободно оперировать аббревиатурами военной сферы?

За два года мы сформулировали для себя семь принципов военной дипломатии. Все они были выработаны, как говорится, не от хорошей жизни. Но они работают.

Первый принцип – это упрямство. Там, где классический дипломат мирного времени, услышав "нет" несколько раз, давно остановился бы и отложил эти переговоры – дипломат военного времени не имеет такого права.

Он должен биться до тех пор, пока не получит ответ "да".

Второй принцип: не бояться ставить друзей в неудобное положение.

Если цена вашего выживания – это вытащить друзей из зоны комфорта, то вам нужно это делать. Если не работает дружеский тихий разговор за закрытыми дверями, нужно с друзьями говорить откровенно и в присутствии других. До тех пор, пока не будет результата.

Третий принцип – ненужность "плана Б".

Ненужность "плана Б" заключается не в том, что вы глупы и не придумали себе резервный план. Просто военная дипломатия предполагает, что вы либо достигаете результата, либо вам конец.

Четвертый принцип – это максимальное сжатие времени для принятия решений.

Классическая дипломатия предполагает максимальное проведение вопросов через все фильтры. И лучше пусть решение немножко задержится, "вылежит". Может, изменятся обстоятельства, возникнут дополнительные факторы.

Но во время войны у тебя нет на это времени.

Когда гибнут люди – тебе не до протоколов и не до процедур.

Пятый принцип – это гибкость решений в стиле "меню".

Военная дипломатия требует искусства сочетания жесткости, принципиальности и гибкости.

Как писал Сунь-цзы, война – это наступление и манёвр.

Наступление – это там, где ты жесткий и принципиальный. Манёвр – это там, где ты проявляешь гибкость.

И поэтому когда президент Зеленский выступил с идеей "формулы мира", она получила вот этот элемент гибкости: ты можешь выбрать пункты, к которым ты хочешь присоединиться, которыми ты хочешь заниматься.

Шестой принцип военной дипломатии я бы назвал так: "все говорят со всеми".

В стране, которая находится в войне, все – от высших должностных лиц до секретарш и помощников – должны говорить со своими соответчиками в странах, с которыми надо решать тот или иной вопрос.

И седьмой принцип – это четкость, прямота высказываний, уместных в конкретном контексте.

Во время войны лучше выглядеть неуклюже, чем говорить так, что твои слова не будут иметь эффекта.

Но более подробно, с примерами, – в материале Жестко, без правил и без "плана Б": семь принципов украинской дипломатии военного времени.