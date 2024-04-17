Орбан отличился скандальным заявлением: Без поддержки Запада Украина не будет существовать

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан отличился новой порцией скандальных заявлений об Украине, назвав ее "протекторатом" Запада.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Орбан сказал на Конференции национального консерватизма в Брюсселе, его слова приводит Politico.

Венгерский премьер считает, что без денег и оружия со стороны ЕС и США Украина "как государство прекратит свое существование".

Он также повторил свое высказывание о том, что Украина должна быть "буфером" между РФ и странами НАТО.

"Буферная зона должна существовать", – сказал Орбан.

Глава правительства Венгрии также раскритиковал Запад за военную поддержку Украины.

"То, что делают европейцы, плохо, они не нацелены на прекращение огня, и мы не противостоим серьезно всем последствиям поддержки страны, которая находится в войне, которую невозможно (выиграть)", – сказал он.

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