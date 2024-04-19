Почему власти Грузии идут на отказ от европейского курса страны

17 апреля парламент Грузии в первом чтении принял закон "О прозрачности иностранного влияния", который еще сокращенно называют законом "об иноагентах".

Год назад партия власти "Грузинская мечта" уже пыталась принять этот закон, но, проведя его в первом чтении, все же уступила давлению Запада и общества.

Впрочем, за год в "Грузинской мечте" учли свои ошибки и теперь стремятся дожать эту инициативу, только с несколько измененным названием.

От результатов нынешнего противостояния в значительной степени будет зависеть будущее Грузии, предупреждает редактор "Европейской правды" Юрий Панченко в статье Курс на разрыв с ЕС: зачем власти Грузии убивают ее европейское будущее. Далее – краткое ее изложение.

О чем же на самом деле говорится в этом законопроекте?

Предлагается ввести обязательную регистрацию как организации, которая внедряет интересы иностранной силы, так и некоммерческих юридических лиц и средств массовой информации, у которых от 20% доходов получены из-за рубежа.

Отметим, на практике это означает, что под действие этого закона попадают почти все неправительственные организации и подавляющее большинство независимых СМИ.

Эти организации должны будут ежегодно заполнять финансовую декларацию. За отказ делать это будут штрафовать. В том числе, за ошибки в декларации.

Грузинская власть отмечает, что разработанный ею законопроект не содержит существенных ограничений – только необходимость подачи деклараций. Впрочем, именно таким путем в свое время пошла Россия, где первая редакция закона об иноагентах была достаточно "вегетарианской", однако стала базой для дальнейшего усиления контроля.

Именно поэтому первая попытка принять в Грузии закон "об иноагентах" вызвала яростное сопротивление общества. Год назад грузинские власти были вынуждены отступить, и эта победа общества стала едва ли не ключевой причиной для ЕС согласовать предоставление Грузии статуса страны-кандидата на вступление.

Европейские политики неоднократно предупреждали, что Грузия ставит под угрозу свой курс на евроинтеграцию. Впрочем, все они были проигнорированы грузинскими властями.

Возникает вопрос: зачем грузинские власти идут на такой откровенный конфликт с ЕС?

Самое распространенное объяснение заключается в том, что закон, позволяющий контролировать общественный сектор и независимые СМИ, нужен для обеспечения победы на парламентских выборах, которые состоятся 26 октября.

Более того, существует даже предположение, что в партии власти "Грузинская мечта" после выборов предложат ЕС отменить этот закон – при условии признания прошедших выборов.

В свою очередь, как рассказывают "ЕвроПравде" источники в дипломатических кругах, ЕС будет очень непросто дать адекватный ответ на принятие такого закона.

Наиболее вероятным сейчас выглядит наложение персональных санкций на грузинских чиновников, прежде всего на лидера "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили.

Похоже, что к такому сценарию в грузинской власти уже готовятся. В частности, есть основания говорить о подготовке к переводу активов Иванишвили в более надежные юрисдикции, прежде всего в Бразилию, а также об их возвращении в Грузию.

Между тем, протесты в стране только набирают обороты. Категорически против этого закона и за сохранение курса на членство в ЕС выступают едва ли не все лидеры общественного мнения.

В последнее время большинство стран, которые являются сателлитами РФ, принимают законы, подобные российскому закону об иноагентах. И то, что в перечне этих государств оказалась Грузия, очень показательно.

Выглядит так, что разворот внешнего курса Грузии на пророссийский вышел на финальный этап...

Подробнее – в материале Юрий Панченко Курс на разрыв с ЕС: зачем власти Грузии убивают ее европейское будущее.