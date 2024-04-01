Греция хочет иметь флот из 200 современных истребителей к 2030 году

Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас рассказал о планах по модернизации структуры Вооруженных сил, а также о намерениях обновить флот истребителей.

Об этом сообщает eKathimerini, информирует "Европейская правда".

Представляя план модернизации Вооруженных сил Греции, министр подчеркнул на необходимости закупки истребителей, усилении военно-морского флота и роли отечественной оборонной промышленности в автономных системах и противоракетной обороне.

"Наша цель состоит в том, чтобы к 2030 году ВВС Греции имели на вооружении 200 современных самолетов 4,5 и 5-го поколений, постепенно отказываясь от самолетов 3-го и 4-го поколений", – заявил Дендиас.

Он объявил о планах приобрести две или более полноценных эскадрилий к концу десятилетия, включающих самолеты F-16 Viper, Rafale и F-35.

"Наша цель – укрепить собственную оборонную промышленность и продвинуться в производстве передовых средств поражения. Мы стремимся создать новую реальность для греческих вооруженных сил", – добавил министр.

Недавно СМИ сообщили, что Греция ведет переговоры с Чехией о закупке оружия, которое планирует в течение 2024 года передать Украине.

Ранее Греция предоставила Украине зенитные ракетные установки и советские гусеничные боевые машины пехоты БМП-1 в обмен на более современные боевые машины Marder немецкого производства.

В начале года СМИ писали, что греческие власти распорядились подготовить к передаче Украине пакет оборудования и вооружения, которое больше не используется вооруженными силами Греции.