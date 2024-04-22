Столтенберг заявил, что задержка с помощью США Украине имела последствия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что одобрение Палатой представителей Конгресса США пакета военной помощи Украине не было запоздалым, но задержка имела реальные последствия.

Об этом генсек НАТО сказал в интервью телеканалу MSNBC, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг отметил, что ситуация на поле боя в Украине сейчас сложная, поскольку российские оккупационные войска, в частности, имеют преимущество в боеприпасах, тогда как украинские силы вынуждены их экономить.

"Украинцы уже четыре месяца хуже вооружены. У россиян было гораздо больше боеприпасов, а Украина была вынуждена нормировать их использование. Но еще не поздно. Украинцы продемонстрировали огромное мастерство в защите своей страны", – подчеркнул генсек НАТО.

Он также прокомментировал публикацию издания Politico о возможной отправке дополнительных военных советников США в Украину.

По словам Столтенберга, до сих пор нет планов по боевому присутствию НАТО в Украине, однако страны Альянса имеют право помогать Украине и это не делает НАТО стороной конфликта.

"Но, конечно, у нескольких союзников по НАТО есть мужчины и женщины в военной форме в посольствах, которые дают советы", – добавил он.

В субботу Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112.

Проект обещали передать на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале. Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

Президент США Джо Байден пообещал подписать принятый проект с помощью.

Уже сообщалось, что Пентагону понадобится меньше недели после завершения всех процедур принятия соответствующего законодательства, чтобы доставить оружейную часть украинским подразделениям.

О том, что включили в законодательство о помощи Украине, читайте в статье: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ.