Государственный департамент США в отчете о нарушениях прав человека в 2023 году упомянул о телемарафоне "Единые новости" в качестве примера нарушения свободы выражения мнений.

Об этом говорится в тексте отчета, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Госдеп отмечает, что Конституция и законы Украины предусматривали свободу выражения мнений, в том числе для прессы и других СМИ, но власть не всегда уважала эти права.

Отчет напоминает, что президент Зеленский подписал указ о введении военного положения в феврале 2022 г. после полномасштабного вторжения России в Украину, что позволило дальнейшее ограничение СМИ и свободы СМИ.

"Например, национальный телемарафон – сменная платформа каналов, придерживающихся правительственной линии по освещению войны – обеспечил беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм.

Более того, некоторые СМИ сообщили об отстранении от выгодных контрактов на наземное вещание и давлении со стороны Офиса президента весной 2022 года", – говорится в отчете.

В отчете утверждается, что правительство запрещало, блокировало или налагало санкции на СМИ и отдельных журналистов, которые считались угрозой национальной безопасности или высказывали позицию, которая, по мнению властей, подрывала суверенитет и территориальную целостность страны.

"Некоторые ораторы, критиковавшие правительство, также были занесены в черный список правительственных новостных программ. Журналисты-расследователи, критиковавшие правительство, иногда становились мишенью негативных кампаний в социальных сетях, иногда через дружественные к правительству каналы", – говорится в отчете.

В то же время в Госдепе отметили, что за несколькими исключениями лица на территориях, находящихся под контролем украинского правительства, обычно могут публично и частно критиковать правительство и обсуждать вопросы, представляющие общественный интерес, не опасаясь официальных репрессий.

Следует отметить, что в ноябрьском отчете Еврокомиссии по соблюдению принципов свободы слова и свободы выражения Украина получила несколько более высокий балл, чем в целом по сектору фундаментальных прав.

Единственный марафон тогда критики фактически не испытывал – чувствовалось понимание контекста великой войны и необходимости держать информационную безопасность. Однако после завершения военного положения, подчеркивала ЕК, потребуется полное возобновление плюрализма.