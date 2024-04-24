Как Байден и Трамп видят завершение войны и почему это – проблема для Украины

Конгресс США наконец одобрил долгожданное и действительно критически важное решение о финансировании помощи Украине. Осталась только подпись американского президента, которую он пообещал поставить безотлагательно.

А теперь стоит зафиксировать несколько моментов, которые дают понимание, чего на самом деле эта помощь не меняет в действиях Вашингтона.

О проблемной для Украины позиции Вашингтона по противодействию РФ читайте в статье директора Центра "Новая Европа" Алены Гетьманчук Осторожные Штаты Америки. Какие проблемы в поддержке Украины не снимает решение Конгресса США. Далее – краткое ее изложение.

Во-первых, одобрение помощи не меняет генеральную линию США по завершению войны против Украины. Причем эту генеральную линию разделяют и президент Байден, и кандидат в президенты Трамп.

Война, по их мнению, должна закончиться так называемым "переговорным урегулированием" (negotiated settlement).

Конечно, их позиции имеют различия.

Байден хотел бы сделать все элегантно, чтобы создавалось впечатление, будто такие переговоры происходят по инициативе и учитывая интересы Украины, а Трамп не скрывает, что хочет делать согласно собственному плану урегулирования "за 24 часа". Причем, последний неоднократно давал понять, что для него территориальная целостность Украины не является особой ценностью.

А как же упоминания о победе Украины в законе, принятом убедительным большинством в обеих палатах?

Были многочисленные публичные заявления нынешней администрации о том, что "Россия уже стратегически проиграла, Украина уже стратегически выиграла". Мол, вы выжили – так это и есть ваша победа.

Учитывая ставку Вашингтона на "переговорное урегулирование", Украине важно не прекращать объяснять, что наша позиция – другая, и подпитывать ее с помощью наших единомышленников-республиканцев в Конгрессе.

То, что формула "peace through strength" нашла отражение в названии законопроекта, принятого в пакете с украинским "сапплементалом" – важный сигнал о том, что у этого подхода есть сторонники.

Во-вторых, принятая помощь не меняет характер американского лидерства в войне РФ.

Президент Зеленский в телефонном разговоре в понедельник похвалил Байдена за "решительное глобальное лидерство США". Но давайте посмотрим правде в глаза: если это и лидерство, то вряд ли глобальное и точно не решительное.

Скорее, в контексте действий Белого дома стоит говорить о феномене "сдерживающего лидерства", которое не всегда вдохновляет, а иногда даже демотивирует.

Автору этих строк приходилось неоднократно слышать в европейских столицах рассказы о том, как уважаемый представитель администрации Байдена обзванивал страны НАТО с идеей или советом не участвовать в "саммите Макрона" 26 февраля, который французский лидер собирал для формирования коалиции государств, готовых к решительному сопротивлению агрессии РФ.

Но Украине нужно не "сдерживающее лидерство", а коалиция решительных.

В-третьих, с принятием помощи не меняется классификация войны РФ в Украине со стороны США.

В Вашингтоне ее считают и в дальнейшем будут считать европейской войной.

Поэтому важно объяснять в США, что в этой войне уже задействованы Северная Корея, Иран, Китай, которые активно помогают РФ воевать против Украины.

В-четвертых, одобренная помощь не меняет факта, что США входят в полосу стратегической неопределенности.

Важно, засучив рукава, работать и дальше в европейских столицах, некоторые из которых могут стать опорой коалиции решительных.

Ну и, наконец, в-пятых, оказанная помощь вряд ли может полностью восстановить доверие к США со стороны Украины и ее крупнейших партнеров.

Больше объяснений – в материале Алены Гетьманчук Осторожные Штаты Америки. Какие проблемы в поддержке Украины не снимает решение Конгресса США.