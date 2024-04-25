Макрон защищает свою позицию о создании "стратегической неясности" для России

Президент Франции Эмманюэль Макрон отстаивает свое мнение, что с тем, как непрогнозируемо ведет себя современная Россия, западные союзники не должны давать ей понимание, где их "красные линии", что он называет "стратегической неопределенностью".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в большой стратегической речи о будущем Европы в университете Сорбонны.

Макрон заявил, что война России против Украины является ключевой угрозой для безопасности Европы, и для безопасности европейских стран принципиально важно, чтобы Россия не победила в этой агрессивной войне.

Именно поэтому, подчеркнул он, решение наказывать Россию санкциями и помогать Украине было и остается правильным.

Макрон также повторил, что считает правильным "восстановление стратегической неопределенности" после встречи части союзнических стран, которую собирал в Париже, и после которой сказал, что не исключает введения войск союзников на территорию Украины.

"Мы имеем дело с государством, которое "развязало себе руки", которое напало на европейское государство, у которого уже не "спецоперация" и которое не говорит больше, где границы его намерений. Почему мы тогда каждое утро должны говорить, какие все наши стратегические ограничения? Если мы говорим, что от того, что происходит в Украине, зависит наша безопасность (...) то должны ли быть у нас ограничения? Нет", – пояснил свою позицию президент Франции.

В своем выступлении Макрон призвал осознать, что "Европа, какой ее все знают – смертна", и дальнейшее ее будущее зависит от того, какие решения в ближайшее время примут или не примут европейские государства и смогут ли гарантировать свою безопасность и экономическую самодостаточность.

"Эра, когда Европа покупала энергоресурсы у России, производила товары в Китае и делегировала свою безопасность США, подошла к концу", – подчеркнул президент Франции.

По его мнению, "пробуждение" Европы перед новыми вызовами все еще слишком медленное и важно понимать, что Соединенные Штаты имеют собственные интересы и приоритетом для них будет угроза Китая. Поэтому Европа должна брать на себя большую ответственность и думать о надежной коллективной обороне на уровне континента.

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