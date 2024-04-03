Президент Финляндии не видит причин отправлять свои войска в Украину

Президент Финляндии Александер Стубб высказался о возможности отправки войск своей страны в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Стубб отметил, что не видит причин для отправки финских войск в Украину.

"Нет никакой причины для Финляндии отправлять свои войска в Украину. Мы поддерживаем Украину всеми возможными способами. В частности, путем подписания соглашения по безопасности и 23 пакетами военной помощи. Очень важно, чтобы Европа, США и Запад сфокусировались на том, что они могут реалистично сделать для Украины", – сказал он.

Стубба также спросили о его позиции относительно применения финского оружия по территории РФ, на что он ответил, что не хотел бы вдаваться в детали.

В этом контексте он добавил, что Финляндия предоставляет Украине оружие не только для обороны, но и для победы над РФ в войне.

В марте президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон отметил, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

Читайте также: Макрон без красных линий: что стоит за идеей президента Франции о войсках НАТО в Украине.