В НАТО оценили прогресс в выполнении Украиной плана реформ для членства на 2024 год

В Североатлантическом Альянсе видят "конкретные шаги" украинской власти во внедрении адаптированной Годовой национальной программы (аРНП) – плана реформ на 2024 год, призванного приблизить Киев к членству в НАТО.

Об этом журналистам на условиях анонимности рассказал чиновник НАТО, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Собеседник указал, что сейчас прошло всего три месяца с начала работы Украины над выполнением аРНП, и комментировать содержание самих реформ стоит украинской стороне.

"Но с нашей точки зрения мы видим очень целенаправленные, согласованные усилия по внедрению реформ в секторе безопасности и обороны, в частности по конкретным приоритетным реформам, которые мы определили для Украины как очень важные", – добавил чиновник.

К таким реформам он отнес демократический контроль над Вооруженными силами, реформы в сфере верховенства права, а также реформы, связанные с оперативной совместимостью и сближением с Альянсом.

"Мы видели конкретные планы различных министерств по продвижению этой работы. И мы надеемся также поддержать Украину в ее дальнейшей имплементации. Мы проводим консультации с украинскими властями, где они информируют нас о ходе реформ, и мы продолжаем обмениваться мнениями", – отметил представитель НАТО.

Напомним, что адаптированная Годовая национальная программа стала инструментом оценки со стороны НАТО прогресса на пути Украины к членству по итогам саммита в Вильнюсе в июле 2023 года. Тогда Альянс решил отменить один из промежуточных этапов на этом пути – предоставление Плана действий по членству (ПДЧ).

В ноябре 2023 года Украина и НАТО договорились об обновлении Годовой национальной программы до концептуального документа с кратким перечнем реформ в секторах безопасности, обороны, антикоррупции и гражданской защиты.