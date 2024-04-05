Столтенберг рассказал, как появление F-16 повлияет на ситуацию на поле боя в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что появление истребителей F-16 не сможет кардинально повлиять на ситуацию на поле боя в Украине, однако значительно расширит украинские возможности по отражению российской агрессии.

Об этом глава Альянса заявил в интервью Bild, сообщает "Европейская правда".

Он убежден, что тот факт, что союзники по НАТО поставляют F-16, а также тренируют пилотов и поставляют оружие для этих истребителей – это еще один пример значительной военной поддержки от стран Альянса для Украины.

"Но ситуацию на поле боя не может изменить одна система. Это не серебряная пуля, которая может изменить всю войну. Однако F-16 важны. Они еще больше усилят возможности Украины по отражению российской агрессии", – отметил Столтенберг.

По сообщениям СМИ, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.

Недавно правительство Бельгии одобрило выделение 25-го пакета поддержки для Украины, который предусматривает средства на обслуживание истребителей F-16.