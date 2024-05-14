Белый дом: США могут "в корне переоценить" отношения с Грузией из-за закона об "иноагентах"

Принятие в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" несмотря на критику со стороны Запада и протесты гражданского общества может повлиять на отношения Тбилиси с Соединенными Штатами.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", на брифинге 14 мая заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Представительница Белого дома подчеркнула, что США "глубоко обеспокоены грузинским законопроектом об "иноагентах" в кремлевском стиле".

"Мы открыто говорили о нашей обеспокоенности относительно этого законопроекта, который противоречит демократическим ценностям и еще больше отдалит Грузию от ценностей ЕС и, не забывайте, НАТО", – добавила она.

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Карин Жан-Пьер напомнила о массовых протестах в Тбилиси против закона об "иноагентах", а также отметила, что пока неизвестно, как парламент Грузии отреагирует на ожидаемое вето президента Саломе Зурабишвили.

"Мы будем следить за дальнейшими шагами парламента, но если закон будет принят, это заставит нас в корне переоценить наши отношения с Грузией", – подчеркнула пресс-секретарь Белого дома, отказавшись уточнять, о чем может идти речь.

Напомним, парламент Грузии 14 мая большинством голосов принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который вызвал массовые протесты, в третьем, финальном чтении.

Из-за своего сходства с российским законом об "иноагентах" инициатива партии власти "Грузинская мечта" вызвала острую критику Запада и части грузинского общества, которое устраивает регулярные протесты у здания парламента.

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