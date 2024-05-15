СМИ: Зеленский отменил визит в Испанию из-за ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой визит в Испанию, запланированный на пятницу, 17 мая.

Об этом сообщает EFE со ссылкой на источники в королевском дворце, информирует "Европейская правда".

Испанская сторона не объяснила причин отмены визита, который должен был стать первым для Зеленского, и в рамках которого он также должен был встретиться с премьер-министром Педро Санчесом для подписания соглашения по безопасности.

По данным дипломатических источников, поездка украинского президента, которая также должна была включать остановку в Португалии, была отменена из-за сложной ситуации на фронте, где оккупационные войска пошли в наступление на севере Харьковской области.

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Накануне королевский дом Испании подтвердил, что Зеленский совершит визит в Испанию в пятницу, 17 мая, и будет принят королем Фелипе VI.

Перед этим газета El País заявила, что глава государства встретится с главой правительства Испании Педро Санчесом и подпишет новое двустороннее соглашение о безопасности.