Мирный план Трампа, сотни ракет для Patriot, Туск обещает не предать Украину: новости выходных

У Кремлі бачать "позитивні" сигнали з огляду на обрання Трампа президентом США, а Боррель прибув у Київ із посланням: "європейці продовжуватимуть підтримувати Україну".

Тим часом, адміністрація Байдена направляє в Україну перехоплювачі для систем протиповітряної оборони, а Франція оголосила про передання Україні "близько 10" ракет SCALP.

У Молдові впродовж неділі знайшли два дрона.

Про все важливе і цікаве за вихідні, 9 та 10 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".

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Мирний план Трампа

Дональд Трамп перемагає в усіх "хитких" штатах і отримує 312 голосів виборників.

Про перемогу Дональда Трампа стало відомо ще в ніч після виборів 6 листопада, коли він отримував понад 270 голосів виборників. Наступного дня Камала Гарріс визнала поразку і привітала Трампа з перемогою.

Тим часом, західні медіа публікують все більше інформації про ідеї оточення Трампа щодо заморожування війни в Україні.

Видання The Telegraph дізналося, що Дональд Трамп може закликати європейські та британські війська забезпечити 1200-кілометрову буферну зону між російською та українською арміями в рамках плану заморожування війни між двома країнами.

План новообраного президента, викладений трьома співробітниками штабу Трампа, передбачає, що нинішня лінія фронту буде заморожена, а Україна погодиться відкласти свої амбіції щодо вступу до НАТО на 20 років.

В обмін на це США наповнять Україну зброєю, щоб утримати Росію від відновлення війни.

Цей план є одним з декількох, які розглядає Трамп, який перед обранням на посаду президента США заявив, що розпочне мирні переговори до того, як вступить на посаду в січні.

Старший радник новообраного президента Браян Ланза заявив, що Києву слід забути про Крим. Згодом у Трампа відхрестились від цих заяв радника.

А ще стало відомо, що в майбутній адміністрації Трампа не працюватиме його колишня суперниця за президентську номінацію Ніккі Гейлі та ексдержавний секретар Майк Помпео.

Зазначимо, що і Гейлі, й Помпео раніше висловлювались за необхідність подальшої підтримки України з боку США.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що у Москві побачили "позитивні" сигнали з огляду на обрання Дональда Трампа президентом США, коли йдеться про повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Слід також додати, що у Трампа готують вихід з Паризької кліматичної угоди.

Туск обіцяє не зрадити Україну

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск готує зустрічі з лідерами ЄС і НАТО для розмов про війну в Україні після перемоги Трампа.

Очільник польського уряду, який, до речі, переніс операцію, наголосив, що з огляду на обрання Дональда Трампа президентом США та можливими "мирними пропозиціями" важливо не допустити послаблення України.

"За жодних обставин ніхто не хоче, щоб Україна послабла чи навіть капітулювала, це було б фундаментальною загрозою для Польщі та польських інтересів", – підкреслив він.

Французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро висловив сподівання, що обраний президент США Дональд Трамп не відмовиться від підтримки України попри свої попередні заяви.

"(Він. – Ред.) занадто мудрий, щоб забути, що жоден справедливий і тривалий мир не може бути укладений за спинами українців і над головами європейців. Це закріпило б право найсильнішого, з дуже серйозними наслідками в Європі та інших регіонах світу", – сказав він.

Крім того, глава МЗС Франції стурбований роллю Маска в майбутній адміністрації Трампа. До речі, рейтинг президента Емманюеля Макрона впав до 23%.

У Британії готуються до різних варіантів політики Трампа щодо України.

А лідер опозиції Німеччини Фрідріх Мерц обіцяє краще відстоювати інтереси країни перед Трампом.

За його словами, "ми повинні знову перетворитися зі сплячої середньої держави на провідну середню державу", оскільки в минулому Німеччина "ніколи не артикулювала і не відстоювала свої інтереси достатньо добре".

Тим часом, у суботу до української столиці прибув високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

Як повідомило AFP, він прибув, щоб запевнити Україну в підтримці Європи після перемоги Дональда Трампа на виборах.

"Послання чітке – європейці продовжуватимуть підтримувати Україну", – сказав Боррель, який має піти з посади наступного місяця.

У Києві, серед іншого, він повідомив, що серед країн ЄС іще нема консенсусу щодо навчання військових на території України.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після перемоги Трампа каже про "повернення миру в Європу" у 2025 році.

Сотні ракет для Patriot

Видання The Wall Street Journal пише, що США відправлять Україні понад 500 перехоплювачів до систем Patriot і NASAMS.

Як очікується, прибудуть в найближчі тижні, повідомив високопоставлений представник адміністрації.

А Франція оголосила про передання Україні "близько 10" ракет SCALP.

Рекордні втрати РФ

Командувач армії Британії заявив про рекордні втрати РФ в Україні у жовтні. На жаль, зазнає втрат і Україна. У бою за Україну загинув 22-річний британець, військовослужбовець Інтернаціонального легіону, Каллум Тіндал-Дрейпер.

Міністр оборони Британії каже, що Україна надихнула його сина піти в армію.

У Молдові впродовж неділі знайшли два дрона.

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой засудив порушення молдовського повітряного простору двома російськими безпілотниками.

За словами міністра, це "поставило під загрозу життя молдовських громадян".

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