Франция объявила о передаче Украине "около 10" ракет SCALP

Министр национальной обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж продолжит военную поддержку Украины на фоне избрания Дональда Трампа президентом США.

Об этом он сказал в интервью изданию Le Journal du Dimanche, сообщает "Европейская правда".

Лекорню заявил, что Франция должна поддерживать помощь Украине на долгосрочной основе, "потому что это также позволит украинской власти рассматривать политические решения, когда она решит это сделать".

"Военная поддержка является очень важной, и даже когда война закончится, мы должны продолжать укреплять украинскую армию", – добавил он.

Реклама:

Среди прочего, глава Минобороны Франции заявил о продолжении программы подготовки украинских военнослужащих, в рамках которой 2000 солдат проходят подготовку под руководством французских солдат и на французском оборудовании.

"Во-вторых, мы продолжим нашу поддержку. С наступлением зимы глубинные удары России по украинской территории, вероятно, усилятся. Мы снова будем поставлять ракеты Mistral (предположительно, речь идет о зенитно-ракетных комплексах. – Ред.), в частности для защиты зон боевых действий.

А для того, чтобы Украина могла наносить удары за линией фронта, в последние несколько дней я подписал решение о новой передаче около десяти ракет SCALP, как и обещал Владимиру Зеленскому президент Французской Республики", – добавил Лекорню.

SCALP являются дальнобойными ракетами, о передаче которых Франция впервые объявила в начале 2024 года. Больше об этом "ЕвроПравда" рассказывала в материале.

Кроме того, в прошлом месяце французские СМИ неофициально узнали, что Франция передаст Украине первую партию из трех истребителей Mirage 2000-5 в начале 2025 года.