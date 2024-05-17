Почему в ЕС поддержали Сербию и выдвинули ультиматум Косову

16 мая должно было стать для частично признанного государства Косово неким "днем победы".

В этот день министры государств-членов Совета Европы собрались в Страсбурге, и главным вопросом их встречи должно было стать вступление в СЕ нового члена – Косово, что должно было радикально изменить расклады на Балканах.

Но этого не произошло. Сербия смогла добиться успеха.

О "неподъемном" для Приштины требовании по Ассоциации сербских муниципалитетов и роли Орбана в этом противостоянии читайте в статье редакторов "Европейской правды" Сергея Сидоренко и Юрия Панченко Сербия вызвала неприятную ассоциацию: как удалось остановить вступление Косова в Совет Европы. Далее – краткое ее изложение.

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Прежде всего, стоит объяснить, о чем идет речь.

Создание Ассоциации сербских муниципалитетов (АСМ) – это вопрос, по которому идет основной спор между Сербией и Косово. Начался он сразу после завершения Косовской войны в 1999 году – войны, сопровождавшейся этническими чистками и в конце концов приведшей к одностороннему провозглашению Косово независимости.

После стабилизации Белград предложил создать Ассоциацию, в которую вошли бы общины (по тамошней терминологии – муниципалитеты), в которых сербы составляют большинство.

Ассоциация должна была бы стать, по сути, сербской автономией в составе Косово с мощными правами по самоуправлению. Настолько мощными, что для косовской власти это неприемлемо.

Согласие Косово на создание Ассоциации сербских муниципалитетов – одно из положений Брюссельского соглашения, подписанного Косово и Сербией в 2013 году при посредничестве ЕС. Следует заметить, что Евросоюз занимает жесткую позицию относительно создания Ассоциации сербских муниципалитетов, одна из причин – то, что уважение прав национальных меньшинств является одним из его фундаментальных принципов.

Хотя Косово и было вынуждено подписать Брюссельское соглашение, на самом деле там изначально не хотели его выполнять. В Приштине объясняли, что не хотят превратить Ассоциацию в базу для дальнейшего сепаратизма.

В Косово также уверены, что Ассоциацию надо создавать только с кучей предохранителей, чтобы избежать повторения боснийского сценария.

Евросоюз поддержал этот подход – но оказалось, что никто не спешит создавать даже "урезанную" автономию-ассоциацию. Наоборот, нынешняя власть Косово взяла курс на усиление своего присутствия в северном регионе, заселенном почти исключительно сербами.

Потому что фундамент проблемы – именно здесь.

В отличие от других муниципалитетов, которые не имеют границы с Сербией и должны постепенно интегрироваться, север Косово является территорией под фактическим управлением Белграда.

А главное – то, что именно сербская власть финансирует большинство потребностей региона – социальное строительство, системы образования и здравоохранения и т.п.

И здесь есть принципиальный момент. Ассоциация сербских муниципалитетов даст сербским общинам право на прямые финансовые отношения с сербским правительством в обход Приштины.

И это "забетонирует" практику, при которой север Косово находится под фактическим управлением Сербии, а присутствие косовской власти будет скорее символическим.

Поэтому, убеждают в Приштине, вопрос Ассоциации не имеет никакой связи с правами национальных меньшинств. Он касается права Сербии и в дальнейшем сохранять контроль над этим регионом.

Однако эти аргументы так и не нашли поддержки ни в ЕС, ни в США. А теперь еще и заблокировали движение Косово к желанному членству в Совете Европы.

Еще месяц назад казалось, что вопрос вступления Косово в Совет Европы решен.

Но сербской дипломатии удалось сотворить чудо благодаря Венгрии, которая и включилась в лоббирование.

Первым государством, которое публично изменило свой голос относительно вступления Косово в СЕ и поддержало сербские требования, стала Италия. Как известно, сейчас правительства Венгрии и Италии сблизились, а венгерская партия власти планирует войти в группу консерваторов, которую возглавляет итальянский премьер Джорджия Мелони.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко и Юрия Панченко Сербия вызвала неприятную ассоциацию: как удалось остановить вступление Косова в Совет Европы.