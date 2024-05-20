Как ЕС решился на конфискацию прибыли от активов РФ и какие препятствия еще остались

8 мая послы ЕС договорились о передаче Украине конфискованных сверхприбылей от российских государственных активов, которые заморожены в Евросоюзе.

Решение послов приближает реалистичное использование российских активов в интересах Украины.

О том, на какие суммы может рассчитывать Киев и какие препятствия на пути к получению этих средств еще остаются, читайте в статье Софии Косаревич и Ивана Городиского из Центра Днистрянского Формула конфискации: по какому принципу прибыль от активов РФ пойдет на нужды Украины. Далее – краткое ее изложение.

12 февраля 2024 года Совет Европейского Союза постановил, что прибыль, сгенерированная от российских активов, не защищена суверенными иммунитетами, поскольку она возникла в результате операций с основной суммой, а не была внесена на депозит Центробанком РФ.

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В целом план использования российских активов для финансовой помощи Украине, который особенно поддержал Жозеп Боррель, Евросоюз решил имплементировать поэтапно.

На первом этапе центральные депозитарии должны учитывать и управлять такими чрезвычайными остатками денежных средств отдельно от других видов деятельности, а также отдельно хранить полученные доходы от них полученные после февраля 2024 года.

Уже в марте Евросоюз начал готовить следующий этап: в конце месяца лидеры блока поддержали идею Брюсселя предоставлять Украине до $3 млрд в год за счет этих доходов, а первые средства Украина может получить уже в середине текущего года.

Формулу использования можно назвать как "90% – 10%, 90% – 10%".

Из суммы, которая будет передана Украине, 90% средств будут поступать в Европейский фонд мира ЕС, из которого финансируется военная помощь Украине, а 10% – распределены на другие нужды через бюджет ЕС, в том числе, для финансирования возможных исков со стороны РФ.

Министры все еще должны утвердить официальный текст, по которому затем будет принято формальное решение на уровне ЕС. Однако констатировать можно наверняка: политическая воля использовать российские средства для Украины есть.

И важно, что воля к этому появилась у крупнейшего тяжеловеса ЕС – Германии.

Однако среди положительных новостей для Украины есть и тревожные сигналы, о которых надо поговорить отдельно.

Несмотря на позицию Германии, внутри блока все еще существуют внутренние споры по теме активов РФ.

В частности, министр экономики и финансов Франции Бруно ле Мэр считает, что как управление, так и конфискация активов требуют надлежащего юридического обоснования и уважения к верховенству права.

А еще на политику ЕС, кроме государств, влияют и банки. Ведь именно они едва ли не первыми примут на себя "российский гнев", если Евросоюз будет прибегать к резким шагам. В финансовых учреждениях опасаются исков от РФ.

В интервью Financial Times исполнительный директор и председатель правления Euroclear Лив Мостри отметила: "Мы должны быть очень внимательными к привлекательности евро и европейских рынков капитала для международных инвесторов".

Достижение консенсуса – не единственная причина, почему ЕС сравнительно быстрыми темпами выстраивает стратегию использования российских активов для помощи Украине. Вторая – президентство в Совете Европейского Союза.

В июне завершается срок бельгийского председательства, после чего полномочия перейдут к Венгрии. Вряд ли Будапешт будет проводить эффективную политику в деликатном вопросе использования российских суверенных активов.

Но главная борьба еще впереди.

План ЕС еще должен пройти тест на международном уровне, в частности – как его воспримут страны Глобального Юга.

В совместном заявлении лидеры Китая и России Си Цзиньпин и Владимир Путин заявили, что "осуждают инициативы по конфискации активов и имущества иностранных государств и отмечают право таких государств применять ответные меры в соответствии с нормами международного права".

Подробнее – в материале Софии Косаревич и Ивана Городисского Формула конфискации: по какому принципу прибыль от активов РФ пойдет на нужды Украины.