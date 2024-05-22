Франция провела успешное испытание модернизированного ядерного носителя

Франция 22 мая осуществила первое испытание модернизированной ракеты ASMPA-R, способной нести ядерную боеголовку, с истребителя Rafale, над своей территорией.

Об этом говорится в заявлении министра национальной обороны Франции Себастьена Лекорню, сообщает "Европейская правда".

Модернизированная стратегическая ракета средней дальности класса "воздух-земля" ASMPA-R без боеголовки "была выпущена из самолета Rafale B Стратегических Военно-воздушных сил после полета, представлявшего собой ядерный налет", отмечается в заявлении.

Лекорню отдельно поздравил "все силы, команды Министерства (обороны. – Ред.) и промышленных партнеров, вовлеченных в операцию".

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Ракета ASMPA-R разрабатывается концерном MBDA и была испытана в рамках операции "Дюрандаль". Эта операция по отработке стратегического воздушного удара осуществлялась над территорией Франции.

"ASMPA-R соответствует стремлению президента Франции сохранить оперативную надежность французских вооруженных сил в долгосрочной перспективе", – добавили во французском Минобороны.

Франция планирует потратить около 13% военного бюджета в течение следующих лет на модернизацию ядерного потенциала. В ее рамках она планирует до 2035 года создать ядерную ракету 4-го поколения класса "воздух-земля" ASN4G.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов обсудить использование французского ядерного оружия как части "надежной европейской обороны" от угроз со стороны России.