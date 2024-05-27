Зеленский: соглашение с Испанией предусматривает €1 млрд военной помощи Украине в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали договоренностей о военной помощи, зафиксированные соглашением по безопасности с Испанией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он объявил на совместном брифинге с премьером Испании Педро Санчесом во время своего первого визита в Мадрид.

Зеленский назвал подписанное с Испанией соглашение по безопасности "весомым стратегическим документом".

"На этот год мы зафиксировали 1 млрд евро военной помощи, и на период до 2027 года – 5 млрд для Украины от Испании через Европейский фонд мира", – сообщил президент.

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Он также поблагодарил за решение Испании о дополнительных снарядах и бронетехнике. Очевидно, речь идет об анонсированном 20 мая пакете помощи с танками Leopard и 155-мм боеприпасами.

Неофициально сообщалось, что в рамках этого пакета Испания предоставит также ракеты к Patriot.