В Португалии анонсировали визит Зеленского 28 мая

Президент Владимир Зеленский во вторник, 28 мая, посетит Португалию по приглашению руководства этой страны.

Об этом сообщила канцелярия португальского президента Марселу Ребелу де Соузы, пишет "Европейская правда".

В канцелярии президента Португалии указали, что визит Зеленского "является частью общего намерения углубить прекрасные отношения между двумя государствами с особым акцентом на укреплении сотрудничества в сфере безопасности и обороны".

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"Он также предоставит возможность подтвердить приверженность Португалии суверенитету и территориальной целостности Украины, а также политической, военной, финансовой и гуманитарной поддержке Киева", – говорится в сообщении.

Во время визита Зеленский, как анонсируется, проведет рабочие встречи с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру и будет принят президентом Марселу Ребелу де Соузой.

Визит президента Украины в Испанию и Португалию должен был состояться еще на позапрошлой неделе, но его пришлось отложить из-за наступления России на Харьковщине.

В понедельник Зеленский прибыл в Испанию, где подписал с испанским премьер-министром Педро Санчесом двустороннее соглашение по безопасности.