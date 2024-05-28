Как угроза санкций от США показала слабость грузинских властей

Политический ажиотаж, связанный с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии, достигает кульминации.

28 мая парламент Грузии попытается преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили и окончательно принять скандальный закон.

О решающей фазе борьбы за Грузию читайте в колонке профессора Грузинского технического университета, основателя Грузино-Украинского центра Амирана Хевцуриани Первые санкции против властей Грузии: удастся ли остановить пророссийский дрейф Тбилиси. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки сразу замечает, что в этом конфликте есть не только две стороны (Запад и Россия).

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"Время выявило и других внешних игроков: Китай, Турцию и даже Иран", – пишет эксперт.

По словам Амирана Хевцуриани, все началось 14 мая, когда парламент Грузии принял упомянутый закон в третьем чтении.

В этот же день в Тбилиси прибыл помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен. При этом почетный председатель партии власти "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили отказался встретиться с ним.

Впоследствии премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что причиной отказа стали "угрозы и шантаж со стороны США".

"Сам Кобахидзе провел 2,5-часовую встречу с О'Брайеном. О том, что этот разговор прошел в достаточно напряженной атмосфере, свидетельствуют и их брифинги по итогам встречи", – пишет профессор Грузинского технического университета.

Премьер Кобахидзе снова "заговорил о партии глобальной войны", о защите суверенитета, о необходимости закона о прозрачности в контексте защиты суверенитета страны.

"Если закон будет продвигаться таким образом, который не соответствует нормам ЕС, подрывает демократию и предусматривает насилие против мирных протестующих, то, безусловно, будут ограничения со стороны США, включая финансовые ограничения и/или ограничения на поездки для лиц, ответственных за эти действия, и их семей", – заявил О'Брайен относительно принятого фактически на его глазах закона.

Автор колонки подчеркивает, что это была ключевая фраза всего брифинга, которая вызвала большое волнение как в обществе, так и за кулисами правительства.

В дни после визита О'Брайена антизападная риторика правительства Грузии только усилилась, констатирует грузинский эксперт.

Эти заявления сопровождались комплиментами из Москвы в адрес правительства Грузии, которое "самоотверженно защищает суверенитет своей страны от западных империалистов".

Переломным моментом всей этой конфронтации, считает Амиран Хевцуриани, стал визит премьер-министра Кобахидзе в Тегеран на похороны трагически погибшего президента Ибрагима Раиси, на котором не было ни одного лидера западной страны.

До этого, за несколько часов до визита в Тегеран, в 12 часов дня, правительство сообщило, что Ираклий Кобахидзе отправился в иранское посольство в Тбилиси, оставил запись в книге соболезнований и выразил соболезнования иранскому народу.

По мнению оппозиции, это был демарш властей Грузии в адрес Запада.

Соединенные Штаты начали готовить санкции. Дошло до того, что мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал США враждебным государством.

"Однако представители власти публично уверяют, что не боятся санкций и будут защищать суверенитет и независимость страны до конца", – пишет Амиран Хевцуриани.

Он обращает внимание, что одновременно произошло очень важное событие: генпрокурор Грузии Ираклий Шотадзе, которого считали одним из краеугольных камней режима, уходит в отставку – якобы из-за осложнений со здоровьем.

Совпадение это или нет, но одновременно заявление об отставке написал и заместитель министра финансов Мирза Гелашвили.

"Неизвестно, являются ли эти отставки началом системного краха, но проблемы внутри властной команды очевидны", – констатирует грузинский эксперт.

Подробнее – в колонке Амирана Хевцуриани Первые санкции против властей Грузии: удастся ли остановить пророссийский дрейф Тбилиси.