Украина и Бельгия подписали соглашение по безопасности

Президент Владимир Зеленский во время визита в Брюссель подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Бельгией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил президент Украины в X (Twitter).

По словам Зеленского, документ предусматривает не менее 977 млн евро военной помощи Украине от Бельгии в этом году, а также обязательства Брюсселя оказывать Киеву поддержку в течение десятилетнего срока действия соглашения.

"Впервые в таком соглашении указано точное количество истребителей F-16 – 30 – которые будут поставлены в Украину до 2028 года, причем первые прибудут уже в этом году", – добавил он.

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Президент отметил, что соглашение гарантирует своевременную помощь по безопасности со стороны Бельгии, современную бронетехнику, оборудование для нужд ВВС и ПВО Украины, морскую безопасность, разминирование, участие в коалиции по поставке артиллерийских боеприпасов, а также военные тренировки.

Украинский лидер указал, что документ также предусматривает оборонно-промышленное сотрудничество, поддержку украинской "формулы мира", усиление санкций против РФ, возмещение убытков, правосудие для агрессора, использование замороженных российских активов и восстановление экономики.

"Украина и Бельгия также будут углублять сотрудничество в сфере разведки, кибербезопасности и противодействия дезинформации. Бельгия также выражает поддержку будущему членству Украины в ЕС и НАТО", – отметил Зеленский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во вторник проводит визит в Бельгию.

Перед этим стало известно, что правительство Бельгии решило ускорить поставки Украине собственных истребителей F-16 и сделать это уже до конца 2024 года, не дожидаясь формирования нового кабинета министров.

Бельгия – одна из тринадцати стран, участвующих в коалиции по предоставлению Украине истребителей. Ранее она планировала начать поставки F-16 в Украину, которые постепенно заменяет на более современные F-35, с 2025 года.