Украина в этом году может получить 1,7 млрд евро от замороженных в Бельгии активов РФ

Украина в этом году может получить 1,7 млрд евро от доходов от замороженных в Бельгии российских активов.

Об этом во вторник на пресс-конференции в Брюсселе сообщил президент Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

Еще в октябре прошлого года глава бельгийского правительства Александер де Кроо сообщил, что Бельгия создала специальный фонд для поддержки Украины, который наполнят из налогообложения замороженных в стране российских активов.

"Сегодня мы обсудили, что в этом году Украина может получить 1,7 млрд евро от доходов от замороженных российских активов", – сообщил Зеленский.

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Также, по словам президента, Бельгия будет выделять средства на восстановление Черниговщины. Параллельно идет работа над тем, чтобы в Украине открылся офис бельгийского агентства развития.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник совершает визит в Бельгию.

В рамках визита Украина и Бельгия подписали соглашение по безопасности.