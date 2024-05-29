Как Россия сделала "неопределенными" свои границы с большинством соседей

На прошлой неделе государства, граничащие с Россией на Балтике, шокировал документ, обнародованный на российском правительственном портале: министерство обороны РФ опубликовало проект решения российского правительства, которое должно было бы в одностороннем порядке изменить морские границы РФ с Литвой и Финляндией.

На самом деле Россия имеет проблемы с согласованием морской границы почти со всеми соседями.

Делимитация границы отсутствует даже с государствами-членами НАТО, что создает соблазны для Москвы для провозглашения "своих" морских пространств.

О том, почему возникла ситуация, при которой у России есть тотальные проблемы с морскими границами, читайте в статье юриста-международника, специализирующегося в области морского права, Богдана Устименко Границы РФ не начинаются нигде. Как шантаж Россией балтийских соседей открыл старую проблему. Далее – краткое ее изложение.

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Прежде всего, надо отметить важную деталь: Российская Федерация не является правопреемницей Советского Союза.

В природе не существует должным образом оформленного договора между РФ и Советским Союзом или со всеми государствами-членами СССР о переходе всех прав и обязанностей Советского Союза к современной России (подробно об этом ЕвроПравда рассказывала в материале Россия фальсифицирует свое членство в ООН и Совбезе).

Впрочем, границы России со многими другими государствами нередко основываются на границах советских времен.

Российская Федерация уже во времена независимости, в 1997 году, присоединилась к Конвенции ООН по морскому праву (СССР не был стороной этого документа). Этот договор, который иногда называют Конституцией океанов, определяет также правила оформления морских границ современной России с другими прибрежными государствами в Черном и Балтийском морях, Арктическом и Тихом океанах.

Соглашения о морских границах есть у России не со всеми соседями. А в дополнение ряд этих соглашений заключены не с РФ, а с Советским Союзом – государством, которого не существует с 1991 года. По данным Управления по правовым вопросам ООН, именно Союз, а не Россия, является стороной соглашения о разграничении морских пространств с КНДР, Финляндией, Польшей, Швецией, Турцией и США.

Отсюда следует логический вывод, что морские границы между современной РФ и этими государствами, пять из которых являются членами НАТО, не установлены согласно нормам международного права.

По сути, Россия заключала морские договоры только с Литвой (в 1997 году) и Норвегией (в 2007 году), а также договор с Литвой и Швецией об общей точке границ исключительных экономических зон и континентального шельфа (в 2005 году).

Морская граница между Эстонией и РФ до сих пор не оформлена договором.

А с Японией установленной границы не имеет не только Россия, но даже Советский Союз.

Возникает логичный вопрос: что с этим всем делать?

К сожалению, не существует ни одного международного правового механизма, с помощью которого можно было бы заставить Россию заключить с другими прибрежными государствами договоры об установлении морских границ.

Поэтому ведущим государствам мира необходимо прилагать перманентные и системные политические, дипломатические усилия ради того, чтобы Российская Федерация заключила морские делимитационные соглашения.

История с российской инициативой по изменению границ на Балтии показала важность приложения перманентных и системных политических, дипломатических усилий ради того, чтобы Российская Федерация заключила морские делимитационные соглашения.

Стоит также отметить, что морской делимитационный договор между Россией и Эстонией не заключен. И все это огромная проблема безопасности для всего Балтийского региона и НАТО.

Подробнее об этом, а также о проблемах границы Украины с Россией, – в материале Богдана Устименко Границы РФ не начинаются нигде. Как шантаж Россией балтийских соседей открыл старую проблему.