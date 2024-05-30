Что может стать проблемой для успешной евроинтеграции Украины

Вступление в ЕС требует от Украины длительной работы. На этом пути перед Украиной стоит немало вызовов. Некоторые из них довольно очевидны, их неоднократно обсуждали. Другие – не столь заметны сейчас, но они будут иметь глубокое влияние и требуют особого внимания.

О том, какие внутренние вызовы требуют особого внимания Украины на пути к членству в ЕС, читайте в статье Вероники Мовчан из Института экономических исследований и политических консультаций Шесть вызовов на пути в ЕС: что представляет наибольшую угрозу для евроинтеграции Украины. Далее – краткое ее изложение.

Вызов, о котором сейчас мало задумываются – необходимость сохранять широкую поддержку евроинтеграции в Украине.

Для того чтобы процесс евроинтеграции был успешным, недостаточно его поддержки со стороны бизнес-ассоциаций, структурированного гражданского общества и экспертного сообщества, которые системно ведут диалог с правительством, анализируют процессы и видят долгосрочные выгоды.

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Это важно, но этого мало. Необходимо также поддерживать положительный имидж будущего членства Украины в ЕС среди украинского населения, мелкого и среднего бизнеса и т.п.

При нынешнем уровне поддержки евроинтеграции, который по опросам превышает 90%, может казаться, что здесь нет никаких проблем, но это не так.

Обществу нужно общее понимание этого процесса. Конечно, речь не идет о понимании всеми гражданами каждого принятого закона или нормативного акта – это невозможно.

Но нужно управление ожиданиями людей: что нам даст движение в ЕС, а на что не стоит рассчитывать.

Другой, более очевидный внутренний вызов – вопрос институциональной способности государства для проведения столь масштабных реформ. Для этого, в частности, нам необходимо построить эффективную систему координации европейской интеграции.

Есть насущная необходимость воплотить такую реформу государственного управления, которая позволила бы государству двигаться к членству в ЕС. И нужны люди, государственные служащие, которые понимают сущность процессов европейской интеграции и готовы внедрять необходимые изменения в Украине.

Еще один связанный с институционной способностью вызов касается постоянства процедур, институционной памяти. Очевидно, что в процессе движения Украины к вступлению в ЕС команда, которая будет работать над европейской интеграцией, может измениться, и не раз. Все другие государства Центральной и Восточной Европы, преодолевшие этот путь, также с этим сталкивались.

Но государственная система должна быть построена так, чтобы даже со сменой руководящих команд система госуправления сохраняла общее видение процесса. Для этого в системе должно быть достаточно людей, которые занимаются евроинтеграцией.

Также на пути к ЕС мы должны определить четкие временные рамки этапов этого процесса. Это необходимо, чтобы держать темп процесса.

Но самый большой вызов вообще не связан с переговорным процессом как таковым.

Одним из критериев членства является способность государства-кандидата, то есть Украины, выдерживать после вступления в ЕС конкурентное давление на европейском рынке.

Этот критерий определяют не столько институты, сколько наличие в стране ресурсов (и человеческих, и физических) и способность государства и бизнеса использовать их максимально эффективно для обеспечения долгосрочного экономического роста страны.

Украина сейчас несет сокрушительные потери из-за российской агрессии, поэтому возникает вопрос, насколько эффективно мы сможем восстановить утраченный ресурс.

Это очень серьезный, ключевой вызов.

Нам уже сейчас надо думать над тем, как преодолеть этот вызов. И это не только о демографии, но и о максимальной технологичности труда.

Подробнее – в материале Вероники Мовчан Шесть вызовов на пути в ЕС: что представляет наибольшую угрозу для евроинтеграции Украины.