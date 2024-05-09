Посол ЕС: 2030 год – вполне реальная дата вступления Украины в Евросоюз

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова считает вполне реальным присоединение Украины к ЕС в 2030 году.

Об этом она рассказала в интервью "24 каналу", пишет "Европейская правда".

Матернова отметила, что сейчас прогнозировать, когда точно Украина станет членом ЕС – "это то же, что смотреть в хрустальный шар для предвидений".

В то же время она согласилась с тем, что предложенный главой Евросовета Шарлем Мишелем ориентир – 2030 год – является вполне реальной датой.

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"Учитывая мои собственные наблюдения, жизнь в Киеве, взаимодействие с украинскими властями, представителями бизнеса и медиа, а также учитывая процесс расширения в прошлом, который я хорошо знаю, я считаю, что 2030 год – это вполне реальная дата" , – сказала Матернова.

Она предупредила, что в этом процессе война имеет большое влияние, равно как и прогресс в отношении реформ.

"Но я думаю, что в этой абсолютно непредсказуемой геополитической среде, в которой мы живем сегодня, эта дата вполне нормальна", – добавила глава представительства ЕС в Украине.

Ранее Матернова убеждена, что Украина г готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Глава миссии ЕС в Киеве надеется на их начало в конце июня.

Также Матернова считает, что венгерское председательство в Совете Евросоюза вряд ли негативно повлияет на темпы продвижения переговоров о вступлении с Украиной.