Посол оценила риски для Украины от председательства Венгрии в Совете ЕС

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова считает, что венгерское председательство в Совете Евросоюза во втором полугодии этого года вряд ли окажет негативное влияние на темпы продвижения переговоров с Украиной, которые могут начаться в июне.

Об этом она рассказала в интервью "Украинскому радио", сообщает "Европейская правда".

Посол подчеркнула, что председательство в Совете Европейского Союза закреплено в базовом акте ЕС с самого начала. Во время очередного шестимесячного председательства председательствующая страна должна играть роль честного медиатора.

"Другими словами, это не тот случай, когда вы продвигаете свои правительственные или национальные приоритеты. Вы должны председательствовать на заседаниях, но способствовать достижению консенсуса между другими", – сказала она.

Реклама:

Посол пояснила, что не ожидает отклонений от стандарта, "потому что система настроена так, что она не допускает больших эксцессов по этому вопросу".

"Страна должна быть честным посредником, иначе ей будет очень тяжело проводить встречи, на которых ей придется председательствовать", – добавила Матернова.

Матернова считает, что Украина готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз и надеется на их начало в конце июня.

Между тем, недавно Европарламент принял резолюцию, в которой указано, что состояние ценностей ЕС в Венгрии указывает на ряд проблем, особенно учитывая будущее венгерское председательство в Совете ЕС.