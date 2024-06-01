Тайные поставки и конкуренция с РФ: детали чешской инициативы по снарядам для ВСУ

Томаш Копечный – чешский оборонный специалист и чиновник, один из тех, кто занимается отношениями с Украиной. Его официальная должность – правительственный уполномоченный по вопросам реконструкции Украины. Впрочем, сейчас Копечный больше занимается тем, что является предпосылкой восстановления Украины – ее победой в войне против РФ. А точнее, поставками оружия ВСУ для этой победы.

В узком кругу журналистов, в том числе "Европейской правды", Копечный в Праге впервые рассказал о том, как появилась чешская инициатива и как она тайно работала еще с начала 2022 года, когда большинство государств Запада боялись поставлять оружие ВСУ.

Самое важное из его объяснений – в изложении от первого лица "За год мы можем найти 1,5-2 млн снарядов для ВСУ. Не понимаю, почему на это нет денег". Далее – основные его тезисы.

На самом деле история так называемой чешской инициативы по поставкам боеприпасов в том виде, как мы ее знаем из СМИ, началась с напряженных дискуссий в январе этого года.

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Поэтому на заседании Европейского совета 1 февраля чешский премьер-министр Петр Фиала сообщил своим коллегам, что в Чехии уже почти два года работает система, благодаря которой мы можем покупать боеприпасы из стран, не являющихся членами ЕС.

До 2024 года мы делали все это тайно.

Мы не хотели раскрывать слишком много чувствительной информации, но выяснилось, что публичность также может помочь.

Потому что многие другие страны, которые мы непублично информировали и приглашали к нам в течение предыдущих двух лет – только после этого публичного заявления президента Павела обратились к нам и начали выражать свою поддержку и готовность присоединиться.

Сейчас темпы поставок зависят только от одного: наличия финансовых ресурсов.

Президент Петр Павел назвал цифру в 800 тысяч снарядов, и мы действительно можем обеспечить эту поставку. Но мы можем достичь и показателя в 1,5 миллиона, и 2 миллиона. Единственное, что нам для этого нужно – это соответствующее финансирование.

Но сейчас мы имеем надежные финансовые обязательства, которые позволяют купить только 500 тысяч боеприпасов крупного калибра (это не только 120-155 мм, к этой категории мы причисляем все, начиная с минометного калибра 81 мм).

Если же говорить о максимальном лимите, то в среднесрочной перспективе, ориентировочно за 12 месяцев, на мировом рынке есть однозначное число в миллионы боеприпасов, за которые мы конкурируем.

И конкурируем мы за эти боеприпасы в том числе с Россией.

В этом году, в следующем году и в 2026 году ожидается, что потребность Украины будет составлять примерно 200 тысяч артиллерийских снарядов в месяц – и это просто для того, чтобы удерживать баланс. Речь не идет о том, чтобы превзойти врага. То есть 500 тысяч – это всего 2,5 месяца.

Чтобы полностью обеспечить базовые потребности ВСУ (то есть поставлять 200 тысяч снарядов в месяц), нужно примерно 7-10 миллиардов евро в год.

Всего перед публичным объявлением об этой инициативе в феврале 2024 года мы доставили в Украину более 1,3 миллиона боеприпасов крупного калибра. Мы до сих пор ежемесячно доставляем в Украину значительное количество снарядов, за которые Нидерланды и Дания заплатили еще в прошлом году.

А в июне объемы поставок снарядов в Украину должны резко увеличиться.

Начнется поставка того, что мы законтрактовали в рамках публичной чешской инициативы.

Первая, июньская поставка будет измеряться в десятках тысяч снарядов, это будет от 50 до 100 тысяч.

Предоставляют ли Украине определенные снаряды вместе с ограничениями на их применение, зависит от того, кто это финансирует. Большинство стран, которые поставляют материалы через нашу систему, не ограничивают украинских защитников в использовании оружия.

Больше очень интересных деталей – в материале "За год мы можем найти 1,5-2 млн снарядов для ВСУ. Не понимаю, почему на это нет денег".