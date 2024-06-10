Премьер Баварии требует досрочных выборов в Германии после поражения коалиции Шольца

Лидер немецкой консервативной партии Христианско-социальный союз (ХСС) и глава правительства Баварии Маркус Зёдер призвал к скорейшему проведению досрочных национальных парламентских выборов после провальных результатов левоцентристской коалиции канцлера Олафа Шольца на выборах в Европарламент.

Заявление Зёдера приводит агентство DPA, пишет "Европейская правда".

ХСС входит в политический блок совместно с партией Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Фридрихом Мерцом. Консервативный союз ХСС/ХДС выиграл выборы в Европарламент в Германии с результатом, вдвое лучшим, чем у социал-демократов Шольца. Ультраправые из "Альтернативы для Германии" пришли вторыми, СДПГ Шольца – только третья.

"Этому правительству в принципе конец. И теперь должно быть как во Франции: были требования новых выборов, есть новые выборы Макрона", – сказал Зёдер, который также является премьер-министром Баварии.

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"Наша страна нуждается в новом старте. Вот почему новые выборы должны состояться как можно скорее", – добавил Зёдер.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье вечером объявил о роспуске Национального собрания после громкого поражения его партии от ультраправых на выборах.

Большинство французов поддерживают роспуск Национального собрания. Выборы в два тура должны состояться 30 июня и 7 июля перед началом Олимпийских игр в Париже.

Все три партии в коалиции Олафа Шольца в федеральном правительстве Германии – социал-демократы, "Зеленые" и "свободные демократы" – показали не самые лучшие результаты на евровыборах, что отражает разочарование избирателей правительством.