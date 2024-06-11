Почему решение Макрона распустить парламент стало вызовом и для Франции, и для Украины

По результатам выборов в Европарламент партия президента Франции Эмманюэля Макрона более чем вдвое уступила ультраправому "Национальному объединению".

Вечером 9 июня он объявил о роспуске парламента и досрочных выборах – первый тур голосования в Национальное собрание (нижнюю палату парламента Франции) пройдет уже 30 июня (а второй – 7 июля).

О том, зачем французский президент пошел на этот шаг и какова вероятность уменьшения поддержки Францией Украины после этих досрочных парламентских выборов, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Макрон идет ва-банк: зачем он объявил досрочные выборы и какие риски это несет Украине. Далее – краткое ее изложение.

Прежде всего, досрочные выборы являются достаточно нехарактерным для французской политической системы явлением. Во времена Пятой республики (то есть с 1958 года) это лишь шестой роспуск парламента. А последний раз это происходило еще в 1997 году.

Реклама:

И во всех этих случаях досрочные выборы шли действующему в то время президенту на пользу – после выборов он получал лояльное большинство в парламенте.

Нынешняя ситуация – совсем другая. Шансы на сохранение хоть какого-то участия партии президента в следующем правительстве кажутся призрачными.

Зато наиболее вероятным является формирование правительства на базе ультраправого "Нацобъединения" и возвращение Франции в период "политического сожительства", когда президент и премьер представляют враждующие политические силы.

Решение о роспуске парламента стало настоящей сенсацией, ведь до недавнего времени Макрон опровергал такой сценарий.

Вполне вероятно, что у французского президента не были готовы к такому разгрому, который увидела вся Франция после выборов 9 июня.

Результаты выборов стали настоящей пощечиной для президента – его избирательное объединение получило лишь 14,6% голосов, тогда как ультраправые – вдвое больше (31,36%).

Игнорировать это президент просто не имел права.

Момент для объявления досрочных выборов был выбран идеально. Если бы президент сделал это хотя бы несколькими днями позже – это выглядело бы как слабость и уступка давлению оппонентов.

Вопрос лишь в том, какой будет цена этого шага для Франции и ее союзников. Прежде всего – для Украины.

Если на новых выборах пропрезидентская партия "Возрождение" потеряет первое место и при этом не сможет привлечь союзников среди других центристских партий, то должность премьера придется предлагать лидеру "Нацобъединения". Пусть даже это также будет правительство меньшинства – потому что найти союзников радикалам будет еще сложнее, чем соратникам действующего президента.

При таких раскладах это будет достаточно слабое и нестабильное правительство.

Другое дело, что слабость французской власти приходится на очень сложный период развертывания конфликта в Европе.

При условии формирования правительства партией, известной сотрудничеством с Путиным, курс Парижа на поддержку территориальной целостности Украины, скорее всего, сохранится.

Однако амбициозность этой помощи может существенно уменьшиться.

Речь идет и о планах Макрона создать "коалицию смелых" для направления в Украину военных инструкторов, и даже об обещанной передаче истребителей Mirage 2000-5.

В случае формирования правительства "друзьями Путина" реализация этих планов непременно будет поставлена под сомнение.

А одновременно могут усилиться призывы к переговорам с агрессором и о необходимости "компромиссов со стороны Киева".

Поэтому решение Макрона о досрочных выборах станет "прыжком в неизвестное" не только для Франции, но и для Украины.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Макрон идет ва-банк: зачем он объявил досрочные выборы и какие риски это несет Украине.