Зеленский в Берлине рассказал о планах Украины построить 1 гигаватт генерации еще в этом году

У Украины есть план, как построить до 1 гигаватта мощностей маневренной газовой генерации уже в этом году и еще 4 гигаватта – в течение следующих лет

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал на Конференции по восстановлению Украины в Берлине во вторник, сообщает "Европейская правда".

В своей речи глава государства в цифрах изложил последствия российских воздушных атак для энергоинфраструктуры Украины.

"В результате ударов российских ракет и дронов уничтожено уже 9 гигаватт мощности при том, что пик потребления энергии в Украине прошлой зимой был 18 гигаватт. Итак, половины теперь не существует.

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Что такое 9 гигаватт? Берлин – это около 2 гигаватт потребности. Мюнхен – где-то до 3 гигаватт. Мы уже потеряли в разы большую генерацию, чем объем энергопотребления крупных городов. 80% тепловой генерации в Украине, треть гидрогенерации – они просто уничтожены Путиным. И это еще не предел его террора, к сожалению", – сказал Зеленский.

Он призвал партнеров помочь с энергетическим восстановлением и сделать "все возможное и невозможное для того, чтобы сохранить имеющуюся генерацию и по максимуму восстановить свое, утраченное".

"В более короткой перспективе мы должны реализовать также быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые возможно сейчас восстановить до зимы. Это так важно – до зимы, в течение следующих трех-четырех месяцев. Мы знаем, как это обеспечить. От вас просим оборудование с ваших, кстати, остановленных электростанций, и прямую финансовую поддержку. Это позволит отреагировать на ситуацию здесь и сейчас", – добавил глава государства.

Еще один элемент – это высокоэффективная децентрализованная маневренная газовая генерация, которая решит вопрос дефицита энергии сегодня, сказал Зеленский.

"Именно в этой области европейские и, в частности, немецкие компании являются технологическими лидерами, именно в этой области у нас есть четкий план, как построить до 1 гигаватта мощности уже в этом году... и еще 4 гигаватта – в течение следующих лет", – сказал глава государства.

"Именно в этой области в рамках нашей конференции мы подписываем первые контракты. Именно для этого мы нуждаемся в вашем максимальном лидерстве, прежде всего для экспортно-кредитного финансирования проектов, а также вашей экспертизы и реального опыта", – отметил Зеленский.

Зеленский также поблагодарил Германию за уже оказанную помощь для усиления ПВО, но повторил, что Украине очень нужны еще семь систем Patriot.

Перед этим канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал в ближайшие "недели и месяцы" поставки в Украину новых средств ПВО, в частности одной системы ЗРК Patriot, а также ракет и боеприпасов.