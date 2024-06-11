Саммит "Бухарестской девятки" из-за позиции Венгрии не согласовал совместное заявление

На саммите "Бухарестской девятки" (В9), которая объединяет девять стран восточного крыла НАТО, в Риге не удалось согласовать совместное заявление и достичь консенсуса относительно преемника Йенса Столтенберга на посту главы Альянса.

Это журналистам подтвердил президент Чехии Петр Павел, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

По словам Павела, причиной отсутствия результатов саммита В9 стало нежелание Венгрии принять кандидатуру главы правительства Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО, а также вопрос поддержки Украины в связи с агрессией России.

Однако, по словам чешского президента, на саммите "Бухарестской девятки" в Риге не сказали "ни одного слова" о возможном выходе Венгрии из объединения, о чем ранее сообщали СМИ со ссылкой на источники.

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В то же время президенты Латвии, Польши и Румынии опубликовали свое заявление по итогам встречи в Риге, где выразили глубокую обеспокоенность "недавними злонамеренными гибридными действиями России на территории стран Альянса, которые представляют угрозу безопасности членов НАТО".

"Мы будем действовать индивидуально и коллективно для противодействия этим действиям, усиления нашей устойчивости и продолжать тесную координацию для обеспечения готовности Альянса и членов Альянса к сдерживанию и защите от гибридных действий или нападений", – заверили лидеры.

Они также выразили надежду, что саммит НАТО в Вашингтоне будет способствовать приближению Украины к Альянсу и предложит ей "существенный пакет поддержки".

Так называемая "Бухарестская девятка" основана в 2015 году как формат сотрудничества в сфере безопасности, в ее состав входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Латвия, Литва и Эстония. В рамках этого формата проводятся встречи на уровне лидеров, министров иностранных дел и обороны.