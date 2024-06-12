Почему решение G7 по российским активам не стало полноценной победой Украины

27 мая на саммите в Италии представители G7 сделали заявление о потенциальном использовании $285 млрд замороженных российских валютных резервов. И хотя окончательное решение партнеры так и не приняли, но утверждают, что "достигли прогресса" в дискуссии.

Подробнее о том, о чем договорились и можно ли назвать это прогрессом, читайте в статье юридического советника Transparency International Ukraine Натальи Сичевлюк Деньги, но не те: почему Запад не решился передать Украине замороженные активы России. Далее – краткое ее изложение.

Конкретный механизм лидеры G7 обещают одобрить уже на этой неделе, но из сделанного заявления уже понятно, что конфисковать хотят не все российские активы, а лишь проценты с них. И пойдут эти средства не Украине, а ее кредитору.

Если подробнее, то предложенный план предварительно выглядит так: изымут не сами $285 млрд, которые сейчас заморожены союзниками Украины, а только проценты, полученные как непредсказуемая прибыль от инвестирования этих средств.

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Ранее Совет ЕС одобрил решение о передаче Украине части процентов, начисленных на суверенные активы РФ, замороженные в Евросоюзе, но до его детализации и воплощения пока не дошло (формулировка скорректирована после публикации). А учитывая то, что процент от инвестирования замороженных российских активов, очевидно, не покроет те убытки, которые РФ нанесла Украине за более чем два года полномасштабного вторжения, и так же не покроет имеющиеся военные потребности государства, США предложили другой путь: предоставить Украине кредит в размере $50 млрд.

Однако для того, чтобы Украине не пришлось выплачивать этот кредит, его предлагают обеспечить залогом от упомянутых выше процентов российских активов. Также важный момент, что, скорее всего, речь идет лишь о тех процентах, которые получат после принятия решения о конфискации.

То есть накопленные доходы за два года полномасштабного вторжения взыскать не планируют, ссылаясь на запрет обратного действия закона во времени.

Для Украины такое решение – это скорее унизительный компромисс, чем эффективные усилия против агрессора. Кроме того, практических вопросов по реализации наработанного механизма только увеличилось.

Прежде всего остается вопрос о том, кто именно, каким образом и на какой срок выплатит Украине упомянутые $50 млрд.

Из опыта принятия таких непопулярных решений представляется, что это должна быть разделенная ответственность.

Вместо возможности воевать за счет России мы снова получим деньги на военные и послевоенные нужды из карманов налогоплательщиков стран-партнеров – американцев и европейцев. И такое решение точно нельзя назвать победой ни в финансовом, ни в любом другом смысле.

Мы считаем, что все замороженные суверенные активы РФ, как и любые доходы от них, должны быть напрямую переданы Украине в ближайшее время в рамках международной доктрины "контрмер" как ответ на неслыханную агрессию России и многочисленные нарушения ею международного права.

Международная доктрина "контрмер" позволяет конфисковать государственные активы, если такое государство нарушило свои обязательства по безопасности. Мало того, согласно этому принципу замораживание активов – это тоже контрмера, поэтому государства, в которых хранятся активы центробанка РФ, уже нарушили иммунитет, когда заморозили эти активы.

Дальнейшее затягивание с принятием этого чисто политического решения деморализует и унижает украинцев, которые каждый день противостоят агрессору.

Подробнее – в материале Деньги, но не те: почему Запад не решился передать Украине замороженные активы России.