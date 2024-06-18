Какие проблемы имеет соглашение по безопасности с США и возможно ли их исправить

13 июня на саммите G7 в Италии президенты Украины и США подписали долгожданное соглашение по безопасности.

Его цель – обеспечить боеспособность ВСУ во время войны и сдерживать Россию от нового нападения, пока Украина не вступит в НАТО.

Несмотря на то, что соглашение с США, в отличие от всех ранее подписанных, имеет статус юридически обязывающего, значительная часть его положений сформулирована как намерения или "политики", а многие важные положения перенесены в приложение, которое является юридически необязательным.

О слабых местах этого соглашения и пространстве для его улучшения, читайте в статье юриста-международника Михаила Солдатенко Право на помощь. Какие недостатки есть у соглашения по безопасности с США и сохранится ли оно при Трампе. Далее – краткое ее изложение.

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Соглашение по безопасности с США отличается от всех до сих пор подписанных Украиной соглашений с другими партнерами.

Это и использование терминологии, характерной для обязательных соглашений (например, "стороны" в соглашении с США вместо "участников" в соглашениях с другими партнерами), наличие глаголов "shall"/"должны" в некоторых положениях соглашения, а также употребленное словосочетание "вступает в силу". Все это в международной практике рассматривается как индикаторы международного договора. В дополнение Украина и США согласовали намерение зарегистрировать соглашение в ООН, что может стать дополнительным признаком обязательности документа.

Однако это не делает автоматически обязательными все положения соглашения.

Подавляющее большинство его положений намеренно прописаны не как обязательства. К слову, Киев это осознает: в частности, после подписания документа президент Зеленский отметил, что тот имеет "юридически обязательную часть".

Чтобы обозначить не обязывающий характер норм, авторы соглашения использовали термины вроде "США намерены..." и "...это является политикой США". Кроме того, значительная часть важных положений соглашения, в том числе относительно поставок вооружения для Украины, вынесены в приложение к соглашению, в котором указано, что оно не имеет обязательной силы и "не имеет целью создание прав или обязательств по внутреннему или международному праву".

Соглашение с США, по сравнению с британским, французским и итальянским соглашениями, не содержит ни юридического, ни политического обязательства Штатов по обеспечению способности Украины освободить все свои территории.

Хотя американское соглашение предусматривает, что обязательства по безопасности (commitments) в нем "направлены на поддержку усилий Украины по победе в нынешней войне", в нем не определено, что такое "победа в войне", и на этот счет могут быть разные толкования.

Не определяет американское соглашение и критериев стандарта "надежной обороны и способности к сдерживанию"; последняя проблема касается и других подписанных соглашений.

Поэтому Украине следует активно работать с США и другими партнерами для определения единого стандарта поддержки (ведь партнеры помогают коллективно) и его наполнения конкретными пригодными для оценки критериями.

Относительно конкретной помощи по безопасности, в том числе поставок оружия, в соглашении также нет никаких юридических обязательств.

Да и никаких сумм помощи соглашение с США не определяет – и это негативно отличает его от соглашений с другими партнерами Украины.

Соглашение содержит довольно подробный перечень обязательных направлений реформ Украины. Учитывая то, что ратификация американского соглашения, равно как и других соглашений по безопасности с партнерами, не предусмотрена, то разве что речь может идти об обязательствах украинского президента приложить усилия для принятия законов в парламенте, но не об обязательствах Украины их принять.

Итак, соглашение по безопасности является хорошим началом формализации отношений по безопасности между США и Украиной.

Важно то, что имеющиеся соглашения, включая американское, имеют пространство для улучшения.

Киев имеет основания ставить их дальнейшее улучшение на повестку дня. В том числе – во время ближайшего саммита НАТО в Вашингтоне.

Ставки для Украины слишком высоки, чтобы мириться с чрезмерной гибкостью обещаний партнеров.

Подробнее – в материале Михаила Солдатенко Право на помощь. Какие недостатки есть у соглашения по безопасности с США и сохранится ли оно при Трампе.