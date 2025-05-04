В Грузии задержали двух граждан Украины, подозреваемых в наркопреступлениях

Сотрудники Департамента патрульной полиции МВД Грузии задержали двух граждан Украины за совершение наркопреступлений, которые предусматривают до 20 лет или пожизненное заключение.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил портал SOVA, ссылаясь на МВД Грузии.

Во время обыска личного имущества, автомобиля и временного проживания задержанных изъяли 103 упаковки наркотического вещества "Метадон" в особо крупных размерах.

"В результате следственных действий полиция изъяла в качестве вещественных доказательств электрические весы и материалы, необходимые для фасовки наркотиков. В отношении группы ведется расследование по статьям 260, 18-260 и 19-260 Уголовного кодекса, в частности, за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупных количествах, а также за изготовление ключей и попытки их сбыта", – говорится в информации МВД Грузии.

Напомним, в Германии говорят, что страна переживает "кокаиновый всплеск".

А во Франции в марте заявили о значительном росте в 2024 году объемов изъятых наркотических веществ.