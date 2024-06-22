Курт Волкер об изменении отношения Трампа к помощи Украине

Курт Волкер хорошо известен украинской аудитории. Американский дипломат, экс-посол США при НАТО, а в 2017-2019 годах – спецпредставитель США по переговорам по Украине. Еще когда находился на этой должности, запомнился откровенными, совсем не дипломатическими заявлениями о действиях РФ и ее агрессии в Крыму и на Донбассе.

А еще он прекрасно чувствует настроения американской элиты, в том числе Республиканской партии, которая после выборов 2024 года вполне может вернуться к власти в Вашингтоне.

Поэтому редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко поговорил с Куртом Волкером об ожиданиях от потенциального президентства Дональда Трампа, мнениях Трампа об Украине и о том, что означают недавние странные заявления президента Байдена об Украине и НАТО.

Советуем вам посмотреть видеоверсию интервью, которое мы записали на форуме по безопасности в Одессе, а его текстовая версия – в материале Курт Волкер: "Поражение Украины в войне станет для Трампа "Афганистаном". Это не в его планах". Далее – основные его тезисы.

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Президент США Джо Байден действительно сказал, что победа Украины не включает вступление в НАТО, и он вообще не видит членства Украины.

Но никто не знает, что он имел в виду.

Вашингтон уже 16 лет настаивает, что Украина будет в НАТО. Байден лично подтвердил это на Вильнюсском саммите, и это снова прозвучит на Вашингтонском саммите. Но вы будете в НАТО не сейчас, а тогда, когда будет согласие всех союзников, когда вы выполните условия и так далее.

Все члены НАТО, за исключением Германии, США и Венгрии, за то, чтобы уже на Вашингтонском саммите пригласить Украину в НАТО и начать переговоры о вступлении.

Но США и администрация Байдена сейчас против этого. И поэтому у Байдена были основания думать об этом давлении на США, которое сейчас осуществляется по этому поводу.

Что касается Дональда Трампа, то если бы выборы состоялись сегодня, я бы спрогнозировал его победу.

Но до выборов остается еще пять месяцев, и рейтинги достаточно близки – поэтому утверждать это пока рано.

Кроме того, сейчас рано утверждать, какой будет будущая политика США, в том числе по Украине и по вступлению в НАТО.

Кстати, Трамп определенным образом прогрессирует в понимании Украины.

Наиболее показательными относительно политики Трампа в отношении Украины являются его действия перед тем, как Конгресс одобрил закон о помощи Украине. Тогда Трамп предоставил мощную политическую крышу спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, чтобы тот сделал это. Он пригласил Джонсона в Мар-а-Лаго; они дали пресс-конференцию; Трамп твитнул об этом; а потом еще раз поддержал это публично.

Моя версия такова: он понимал, что если он этого не сделает, то когда станет президентом то унаследует катастрофические проблемы. А это не в его интересах.

В отличие от Трампа, Путин является предсказуемым.

У Путина очень гитлеровское мировоззрение.

Он хочет восстановить Российскую империю; он отрицает право народов вокруг России иметь свои страны; он считает, что все должны быть подчинены Россией. И он прямо это признает, он об этом говорит и делает именно то, о чем говорит.

Причем тактика его действий – очень умная.

Он пытается посеять споры в Европе и НАТО. Для этого продвигает фейковые нарративы, убеждая людей: мол, если Путина "не провоцировать", то с ним можно договориться.

И у него это получается – посмотрите на венгерского премьера Виктора Орбана.

Цель заявлений Путина о "мирных переговорах" – посеять раздор, создать разногласия внутри Европы, между Европой и США. Но никто на них не согласится!

Думаю, что сейчас Путин не способен пойти на новую эскалацию. У России больше проблем, чем они публично признают.

А со стороны Запада мы видим политику, которой руководит страх.

Полное интервью – в материале Курт Волкер: "Поражение Украины в войне станет для Трампа "Афганистаном". Это не в его планах".