СМИ: В партии Сунака опасаются разрушительных последствий "скандала со ставками"

В партии премьера Великобритании Риши Сунака опасаются, что "скандал со ставками", в который попали уже несколько представителей консерваторов, может разрастись и похоронить их шансы на досрочных парламентских выборах 4 июля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, в верхушке партии есть серьезные опасения, что в этот скандал могут попасть и другие известные представители политической силы, когда до выборов осталось 10 дней.

Комиссия по азартным играм, регулирующая букмекерскую деятельность в Великобритании, заявила в воскресенье вечером, что она "расследует возможность правонарушений, связанных с датой выборов".

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Министр теневого кабинета министров от лейбористов Пэт Макфадден призвал регулятора назвать имена тех, против кого ведется расследование.

Накануне в СМИ сообщили, что комиссия по азартным играм расследует обвинения в отношении чиновника Консервативной партии Ника Мэйсона в том, что он делал ставки на дату всеобщих выборов до того, как она была объявлена.

В четверг глава избирательной кампании Консервативной партии Великобритании Тони Ли сложил полномочия на фоне обвинений в том, что он вместе с женой делал ставки на события, связанные с досрочными парламентскими выборами.

За последние дни "скандал со ставками" затронул другого кандидата в депутаты от Консервативной партии, близкого помощника Сунака Крейга Уильямса, который ранее извинился за то, что сделал ставку на дату выборов.

А полиция Лондона ранее заявила, что арестовала офицера полиции, работавшего в охране премьера Британии, из-за вероятных ставок на время проведения выборов.

Опросы прогнозируют, что британские консерваторы проиграют выборы 4 июля.

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