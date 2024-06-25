Дания первой в Европе будет облагать налогом выбросы сельского хозяйства

Правительство Дании в ночь на вторник, 25 июня, согласовало введение первого в Европе налога на выбросы углекислого газа в сельском хозяйстве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Договоренности о налогообложении сельского хозяйства из-за вредных выбросов в Дании достигли после пятимесячных переговоров с фермерскими и природоохранными группами.

Согласно договоренности, с 2030 года фермеры должны будут платить 120 датских крон (16 евро) за метрическую тонну выбросов в эквиваленте углекислого газа, а с 2035 года ставка вырастет до 300 крон (40 евро).

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Датское правительство также выделит 5,3 миллиарда евро на облесение 250 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель до 2045 года, отведет 140 тысяч гектаров низменных земель до 2030 года и выкупит определенные фермерские хозяйства для сокращения выбросов азота.

Министр экономики Дании Стефани Лосе заявила, что соглашение "станет основой для исторической реорганизации и реструктуризации земельных ресурсов и производства продуктов питания в Дании". Его еще должен одобрить парламент, который соберется после летних каникул.

Дания является одним из крупнейших экспортеров свинины и молочных продуктов в мире. По прогнозам, к 2030 году на сельское хозяйство будет приходиться 46% выбросов в стране.