Встреча министров НАТО в Праге: чего ожидать Украине от июльского саммита Альянса

Встреча министров иностранных дел, завершившаяся в Праге в пятницу, имела статус "неформальной". Никаких послов, никаких помощников. Только лично министры и высшие руководители НАТО.

Все для того, чтобы откровенно и без формальностей поговорить о "юбилейном" саммите НАТО в Вашингтоне, на котором Альянс отметит свое 75-летие. Для США, где президент Байден идет на выборы и сохраняет надежду на переизбрание, важно, чтобы саммит стал успешным. А это значит, что все члены, в частности все более пророссийская Венгрия, должны договориться о решении.

О дискуссиях в столице Чехии и их результативности, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко (из Праги) 40 миллиардов для ВСУ и удары по России: о чем министры НАТО договорились в Праге. Далее – краткое ее изложение.

Хотя министры собрались в Праге прежде всего для подготовки саммита НАТО, главная тема их заявлений, а также заявлений генсека Альянса оказалась несколько иной.

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Активизация боевых действий на Харьковщине и обстрелов Харькова войсками РФ поставила ребром вопрос о том, как Украина может противостоять российской агрессии в условиях, когда ей запрещают бить по оккупантам оружием, которое предоставляют западные партнеры.

Последние дни мая стали переломными в решении этой проблемы. Как известно, против ударов по территории РФ выступали прежде всего США.

Однако битва за Харьковщину доказала многим столицам необходимость действовать вопреки американскому табу.

Настоящей революцией стало то, что генсек НАТО – который почти никогда не действует вопреки воле США – превратился в открытого лоббиста ударов ВСУ по России.

Под таким публичным, а к тому же аргументированным давлением администрация Байдена сдалась. Белый дом сообщил Киеву, что снимает полный запрет, а взамен ограничивает применение оружия "приграничными территориями". Запрет бить дальше от границы, в том числе и по военным объектам – сохранился.

Но если новые правила использования оружия ВСУ на самом деле не касаются саммита НАТО как такового, то другая тема, вызвавшая оживленные дискуссии в Праге, напрямую касается встречи лидеров в Вашингтоне.

Это – идея Йенса Столтенберга о том, чтобы лидеры Альянса на саммите в июле одобрили решение о долгосрочном финансировании для Украины.

Генсек НАТО представил в Праге предложение ежегодно выделять Украине 40 млрд евро или долларов на оружие.

"Мы (государства-члены НАТО) совместно уже предоставляли Украине 40 млрд евро помощи в области безопасности в год, и я прошу о том, чтобы взять точно такое обязательство на последующие годы", – заявил он.

Должен появиться механизм координации и распределения нагрузки между столицами. Генсек предлагает, чтобы вклад каждой страны зависел от ее ВВП.

Все это НАТО должно согласовать за месяц, оставшийся до саммита, чтобы в Вашингтоне торжественно утвердить согласованное всеми решение.

Но для этого еще надо решить венгерскую проблему. Правительство Виктора Орбана сразу выступило против новой схемы помощи Украине.

И, наконец, еще одной темой обсуждения на саммите НАТО является вопрос будущего вступления Украины в Альянс. Если еще недавно в Вашингтоне не были готовы к прогрессу относительно членства в принципе, то сейчас появились очень осторожные позитивные сигналы.

Еще одно возможное политическое достижение саммита касается соглашений по безопасности между Украиной и ее партнерами. Идея Киева – выйти к Вашингтонскому саммиту на "зонтичную" многостороннюю договоренность, которая объединит все соглашения по безопасности.

"С 15 государствами Украина уже подписала соглашения по безопасности, и мы рассчитываем увидеть больше до саммита. Мы соберем их всех вместе, чтобы показать, насколько мощными являются эти обязательства", – пояснил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

И самое главное – это то, что все ключевые игроки, включая США, соглашаются, что эти договоренности по безопасности не должны стать "заменителем членства", а вместо этого должны действовать до вступления Украины в Альянс. То, что в конце концов Украина получит членство в НАТО, пока никто публично не ставит под сомнение.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко (из Праги) 40 миллиардов для ВСУ и удары по России: о чем министры НАТО договорились в Праге.