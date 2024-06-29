В Эстонии выбрали замену премьеру Каллас, которая возглавит дипломатию ЕС

Ведущая правительственная партия Эстонии, Партия реформ, определила своего кандидата в премьеры, который должен заменить на посту Каю Каллас, которая должна стать следующей руководительницей дипломатии Европейского Союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил эстонский вещатель ERR.

Руководство эстонской Партии реформ на заседании 29 июня приняло единогласное решение выдвинуть министра по вопросам климата Кристена Михала как кандидата на должность премьер-министра Эстонии.

Кристен Михал Реклама: фото: postimees

Михал поблагодарил партию за оказанное доверие и пообещал достойно нести ответственность.

Он подчеркнул, что краеугольным камнем его видения является безопасность для всей Эстонии.

"Жители Эстонии должны быть уверены, что наш дом и страна защищены, и что государство хорошо управляется. Во время пересмотра коалиционного договора безусловными приоритетами станут гособорона, укрепление конкурентоспособности экономики и дальнейшее упорядочение государственных финансов", – заявил Михал.

Руководство Партии реформ также согласовало состав делегации для коалиционных переговоров. "Чем быстрее мы достигнем ясности в вопросе обновления коалиционного договора, тем лучше будет для Эстонии", – отметил Михал.

Кая Каллас будет представлять Эстонию как премьер-министр на саммите НАТО 9-11 июля в Вашингтоне. После этого Каллас подаст прошение об отставке.

Новый председатель Партии реформ будет избран на съезде 8 сентября.

Нынешний премьер-министр Эстонии, лидер Партии реформ Кая Каллас намерена продолжить карьеру в Европе. Поздно вечером 27 июня лидеры ЕС согласовали новое руководство Евросоюза – на должность главы дипломатии ЕС избрали Каю Каллас. Она должна заменить Жозепа Борреля.

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