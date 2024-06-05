Почему соглашения по безопасности не станут "новым Будапештом"

В поиске временных альтернатив членству в НАТО появилась идея договоров по безопасности. На полях саммита Альянса в Вильнюсе появилась декларация G7, к которой в итоге присоединились 40 стран: все они взяли или готовятся взять на себя обязательства в формате двусторонних договоров оказывать поддержку Украине в сфере безопасности.

До 30 мая Украина подписала 15 таких договоров, с обязательствами по не менее 26 млрд долларов военной и финансовой поддержки на этот год. Впереди – несколько важных соглашений, в том числе с государствами за пределами Европы (например, Японией). Также близки к подписанию соглашения с США и с Польшей.

О том, защитят ли Украину "соглашения по безопасности", которые Зеленский подписывает со странами НАТО, читайте в статье Юлии Каздобиной из Совета внешней политики "Украинская призма". Далее – краткое ее изложение.

Основная идея этих договоров – усилить Украину настолько, чтобы она была способна защитить себя и сдержать возможную дальнейшую агрессию РФ, причем впоследствии двусторонние договоры могут объединить в многосторонний механизм. Эта модель, получившая название Kyiv Security Compact, была представлена группой Ермака-Расмуссена в сентябре 2022 года, и сейчас наконец дошло до ее воплощения.

Реклама:

В Украине нередко можно услышать сравнение этих договоров с печально известным Будапештским меморандумом – мол, они ничего не стоят с точки зрения защиты Украины от российской агрессии.

Но такое мнение не соответствует реальности.

В Будапеште страны-подписанты взяли на себя негативные обязательства, то есть пообещали не атаковать Украину, не оказывать на нее экономическое давление и тому подобное. Зато в новых соглашениях по безопасности наши партнеры берут на себя положительные обязательства, то есть обещают развивать оборонные возможности Украины и оказывать помощь в случае дальнейшей агрессии.

Впрочем, есть и обоснованные претензии.

Так, справедлива критика, что в договорах говорится о помощи Украине в самозащите, а не о том, чтобы направить в Украину собственные вооруженные силы. Между тем этого может оказаться недостаточно, чтобы отразить агрессию РФ.

Но есть еще одно основание для справедливой критики этих соглашений: страны-подписанты берут на себя политические, а не юридические обязательства.

Это однозначно делает наши соглашения уязвимыми к политическим изменениям в странах-подписантах. Но, во-первых, западная правовая культура отличается от украинской. Подписание договора не происходит без намерения его выполнять. Во-вторых, при подготовке к подписанию эти договоры прошли определенный путь внутри западной бюрократии, настроив ее на соответствующий лад. В-третьих, в ряде "потенциально проблемных" стран договоры после подписания вынесли на обсуждение и политическое одобрение в парламенте. Это не тождественно ратификации, но тоже добавляет больше уверенности в том, что соглашения будут выполнять.

Партнеры Украины в этих документах, как правило, берут на себя обязательства на 10 лет. На фоне затяжной войны это важно, потому что подрывает расчет РФ на то, что Украина быстро выдохнется.

Эти договоры не могут остановить агрессию РФ.

Но они создают основу для сотрудничества в области повышения возможностей Украины и усиления ее совместимость с армиями стран НАТО.

Важно также помнить, что речь идет не об альтернативе между договорами по безопасности и членством в НАТО (которое на сегодня Украине никто не предлагает). Альтернатива заключается между наличием двусторонних договоров и их отсутствием.

Вместе с тем, выполнение этих соглашений никоим образом не мешает Украине продолжать лоббировать свои насущные потребности, так, как она это делает сейчас. В том числе – относительно своего вступления в НАТО в будущем.

Подробнее – в материале Юлии Каздобиной Защитят ли Украину "соглашения по безопасности", которые Зеленский подписывает со странами НАТО.