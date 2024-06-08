Приведут ли евровыборы к изменению отношения руководителей ЕС к Украине

В эти дни граждане ЕС идут на выборы. В понедельник будет в целом понятен состав нового Европарламента.

Впрочем, на этом история только начинается.

Впереди – назначение руководителей Еврокомиссии и Европейского совета, а также всех комиссаров.

О том, кто и как будет определять новое руководство Евросоюза и "украинских" еврокомиссаров, а также о ряде ошибочных стереотипов, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Евросоюз ищет новых лидеров. Как будут выбирать руководство ЕС и что это означает для Украины. Далее – краткое ее изложение.

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Главная должность в системе власти Евросоюза – это, безусловно, место во главе Европейской комиссии.

Президент Еврокомиссии, то есть всей системы исполнительной власти в ЕС, получает не только бюрократические рычаги влияния на решения самой ЕК и ее многочисленных структур, но также мощные кадровые рычаги (председатель Комиссии может единолично решать, как перераспределить полномочия между комиссарами).

Еврокомиссия не только воплощает, но и формирует политику ЕС по многим вопросам – как через предложения нового законодательства, так и собственным решением.

В частности, наш сногсшибательный прогресс был бы невозможен без активной поддержки Урсулы фон дер Ляйен, которая сейчас работает во главе Комиссии.

Немка фон дер Ляйен последовательно поддерживает Украину, особенно после начала полномасштабного вторжения.

Не секрет, что она планирует сохранить должность еще на пять лет; более того, фон дер Ляйен считают фавориткой гонки.

На этом этапе у фон дер Ляйен есть действительно неплохие шансы. Канцлер Олаф Шольц, который должен выдвинуть ее от имени Германии, готов на этот шаг (хотя президент ЕК принадлежит к партии его оппонентов).

Большинство других премьеров склоняются к ее поддержке. Следует заметить, что кандидатуру президента Еврокомиссии, как и еврокомиссаров, выдвигают не депутаты или европартии, а лидеры государств-членов ЕС, которые для этого сразу после выборов соберутся на саммит.

И шансы на ее повторное выдвижение – очень высоки. Но дальше ее ждет гораздо более серьезное испытание.

Несмотря на то, что в начале Европарламент якобы остается "вне игры", его роль важна.

Потому что для того, чтобы кандидат на должность президента ЕК, утвержденный саммитом, начал формирование состава Еврокомиссии, далее он или она должна получить поддержку новоизбранного Европарламента. Это голосование состоится 18 июля, и оно несет главную угрозу для Урсулы фон дер Ляйен.

Для того чтобы Урсула фон дер Ляйен официально возглавила ЕК, ей надо сформировать в свою поддержку коалицию минимум трех фракций. Желательно – трех крупнейших. А с этим складывается непросто, потому что третье место по опросам может занять "мягко евроскептическая" группа консерваторов.

Словом, впереди – непростой поиск компромиссов, который будет сильно зависеть от результатов евровыборов.

Но кто может заменить Урсулу фон дер Ляйен в случае, если ей не удастся переизбраться? На этот вопрос пока нет четкого ответа.

Но если угадывать имена сейчас нет особого смысла, то одну особенность можно предсказать с уверенностью. Возглавить Еврокомиссию на следующие пять лет имеет шанс только проукраинский политик. Другие не пройдут горнило выборов в Европарламенте.

После утверждения президент формирует состав новой Еврокомиссии.

Будущих еврокомиссаров избиратели не выбирают – их определяют правительства 26 государств-членов ЕС (то есть все, кроме государства, к которому принадлежит президент/ка). Это является определяющим, чтобы понять отношение этих политиков к Украине.

От тех государств Евросоюза, которые сейчас поддерживают Украину (а таких абсолютное большинство), мы будем иметь в целом проукраинских представителей.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Евросоюз ищет новых лидеров. Как будут выбирать руководство ЕС и что это означает для Украины.