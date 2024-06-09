Politico: Макрон поддерживает премьера Эстонии на пост главы дипломатии ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживает на пост преемницы Жозепа Борреля кандидатуру главы правительства Эстонии Каи Каллас, которая известна своей жесткой антироссийской позицией.

Об этом стало известно изданию Politico от источников, пишет "Европейская правда".

Трое французских чиновников, непосредственно знакомых с переговорами относительно будущего главы диплматии ЕС, подтвердили изданию, что офис Эмманюэля Макрона присматривается к кандидатуре Каллас как к преемнице Борреля.

Но все трое также сказали, что президент Франции держит варианты открытыми.

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"Между Макроном и Каллас есть хорошее взаимопонимание, она пользуется популярностью, и они имеют схожие точки зрения", – сказал помощник из политической либеральной группы "Обновить Европу".

"Она явно рассматривается как сильная личность группы „Обновить Европу". Она является сильным голосом, который имеет влияние за пределами своей страны", – добавил собеседник издания.

Высокопоставленный восточноевропейский чиновник, пожелавший остаться анонимным, также сказал, что есть подтверждение от эстонских коллег о том, что Макрон отдает предпочтение Каллас.

"Они сказали, что Макрон кивнул головой в начале этого года", – сказал чиновник.

В феврале Каллас была в Париже на конференции президента Франции по помощи Украине, а в мае – на переговорах с Макроном. Во время последнего визита она оценила речь Макрона о будущем Европы как "очень, очень хорошую".

Однако утверждение Каллас не является гарантированным. Члены ЕС, отдаленные от России, не доверяют критической риторике Балтийского региона в отношении России. У некоторых существуют опасения, что Каллас сосредоточится исключительно на России и не будет обращать внимания на остальной мир.

"Я понимаю логику назначения восточного европейца на высокую должность", – сказал один южноевропейский дипломат. Но, по его словам, "нам нужен кто-то, кто говорит также об Африке или Южной Америке, а не только о России".

Премьер Эстонии Кая Каллас в мае заявляла, что не думает о возможных должностях в следующем составе Европейской комиссии.

В феврале СМИ спекулировали, что Каллас является одной из претенденток на должность еврокомиссара по вопросам обороны, которую планируют создать, на нее также претендует глава МИД Польши Радослав Сикорский.